Pendrive con criptomonedas y ahorros "en negro": los memes por la declaración jurada de Adorni

Luego de que Manuel Adorni presentara su declaración prometida hace un mes por el presidente Javier Milei, las redes sociales no tardaron en saltarle a la yogular al jefe de Gabinete. El funcionario dijo que hizo la rectificación de 2023 y 2024, y se excusó de manera insólita: "Toda la vida ahorré en negro".

El ida y vuelta de la presentación jurada de Adorni comenzó cuando el funcionario reveló que había viajado a una gira presidencial acompañado por su esposa y ello desató un descrubrimiento de una serie de viajes y gastos que terminaron en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Desde entonces, allá por marzo, Adorni fue pateando la presentación de su declaración jurada, a pesar que siempre prometió que lo haría lo más pronto posible. Incluso la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, lo apuró a presentarla en una entrevista con LN+, mientras la imagen del Gobierno caía en picada.

Este miércoles, Adorni hizo una suerte de reconstrucción de sus ahorros a lo largo de los últimos años. En declaraciones para el mismo medio, dijo que el primer dinero lo hizo cuando falleció su papá, en 2002, al encontrar dinero en su casa junto a su hermano; luego unificó ahorros con su esposa. Dijo que en 2013 empezó a "incursionar" en el mercado de bitcoins y luego de invertir cerca de 200 mil dólares logró ganar 300 mil.

Bajo el argumento de que el error fue simplemente "haber ahorrado en negro" junto a su esposa, Bettina Angeletti, activó el termómetro de las redes. Uno de los principales focos del ingenio popular apuntó a la contradicción entre el férreo discurso de austeridad y cumplimiento fiscal que Adorni pregonaba en sus habituales conferencias de prensa —las cuales prometió retomar— y su situación patrimonial real.

"Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error", dijo y sumó: "No soy chorro, todo lo hice en mi vida privada". En las redes se viralizaron comparaciones con su última declaración entregada en marzo de 2025, donde el jefe de Gabinete apenas informaba dos departamentos valuados en pesos, 42.500 dólares en efectivo y unos modestos 6.220 dólares en una cuenta de Estados Unidos.

Los memes de la declaración jurada de Adorni