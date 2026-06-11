La respuesta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante los cuestionamientos por el repentino y abultado incremento de sus bienes desató una ola de cuestionamientos por parte de la oposición. Tras una entrevista televisiva en la que el funcionario intentó justificar la existencia de medio millón de dólares en fondos no declarados apelando a "ahorros en negro" y exitosas inversiones en criptomonedas, distintos dirigentes opositores reaccionaron con críticas y pedidos de remoción.

Los detalles brindados por Adorni sobre el origen de su fortuna —que incluyen dinero supuestamente hallado en la casa de su padre en 2002 y ganancias de 300.000 dólares por Bitcoins— fueron recibidos con escepticismo por diversos sectores políticos. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, fue categórico: “Este ladronzuelo de guante blanco con delirios de grandeza...porque ¿podemos creerle? ¿Nos vuelve a decir que cometió un error? Nos dice que, cuando murió su padre, encontró un dinero en la casa que él después dijo que tuvo que refaccionar y que vendió junto a su hermano y su familia, pero el padre murió en 2002”, describió Ferraro en diálogo con radio La Red.

Ferraro además señaló la contradicción ética de que un funcionario público se valga de un régimen de amnistía fiscal: “¿Vamos a permitir tener un jefe de Gabinete que se reconoce evasor, que se adhiere a un régimen simplificado de ganancias que es vergonzoso y que los funcionarios públicos del Ejecutivo y del Legislativo deberíamos estar totalmente excluidos por ser personas políticamente expuestas?”.

En tanto, la estrategia del jefe de Gabinete de acogerse al régimen de "inocencia fiscal" es vista por la oposición como un intento de eludir a la Justicia. El senador Martín Lousteau advirtió que esta maniobra podría tener consecuencias graves para la investigación en curso: “Si Adorni entra, queda liberado del delito fiscal de evasión y del delito de enriquecimiento ilícito”. Lousteau también puso en duda el nivel de vida del funcionario, al señalar que “Adorni supuestamente ahora gana menos en el Estado, pero consume mucho más que cuando dice que le iba bien en el sector privado”, en declaración a Futurock.

Este contraste entre los ingresos públicos y los gastos reales es uno de los pilares de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien contabiliza gastos y deudas por más de 700.000 dólares, además de consumos millonarios con tarjeta de crédito.

La oposición redobla la presión sobre Adorni

Desde el socialismo, Esteban Paulón se sumó a las críticas calificando de burla a la ciudadanía la demora en la "memoria" del funcionario. “Nos toman por boludos. Meses tardó Adorni en acordarse de que se le había ‘perdido’ una billetera con 500.000 verdes. Y por suerte la ‘encontró’ convenientemente. Además confiesa ahorrar ‘en negro’. En cualquier país serio ya hubiera renunciado hace mucho tiempo”, sostuvo el legislador. En la misma línea, Victoria Tolosa Paz, del bloque peronista, remarcó la sensación de impunidad: “La impunidad avanza. ¿Esto es lo mejor que se les ocurrió para tapar un enriquecimiento ilícito? Se nos ríen en la cara. Más caradura no se consigue".

Margarita Stolbizer, referente del partido GEN, encabezó el reclamo de rendición de cuentas al solicitar una moción de censura en el Congreso. "Les mintió en la cara en la sesión de informe, viene degradando la institucionalidad y violando todo comportamiento ético", fustigó la exdiputada, quien además enfatizó que el Poder Judicial debe "avanzar en la investigación, citar a indagatoria y asegurar que sus delitos no tengan impunidad". Para el arco opositor, la admisión del funcionario no se trata de un simple "error" en una declaración, sino de una confesión de conducta ilegal mientras ejerce la más alta jerarquía administrativa.

Pese a que Adorni intentó encuadrar las acusaciones como una maniobra para "voltear al Gobierno" y asegurar que "el objetivo es el presidente Milei", sus propias palabras durante la entrevista parecen haberle dado a la oposición el argumento definitivo para su destitución. ”Ahorramos en negro como todos los argentinos. No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”, admitió el funcionario, una frase que la oposición utiliza ahora como principal prueba de su falta de idoneidad para manejar la administración de la nación.