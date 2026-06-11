Villarruel no le cree a Adorni: “Una vergüenza su accionar y sus explicaciones”

La vicepresidenta cuestionó el accionar del jefe de Gabinete.

La vicepresidenta,Victoria Villarruel, volvió a diferenciarse de la mirada oficialista sobre los casos de presunta corrupción que salpican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego de que el ministro coordinador justificara el crecimiento de su patrimonio con 300 mil dólares de ganancias obtenidas con Bitcoin, la titular del Senado calificó de “vergonzoso” el accionar y las explicaciones del funcionario.

“Una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió Villarruel en respuesta a un usuario identificado @GabrielAlfie15 en X le preguntara por su opinión con relación a la entrevista que brindó el jefe de Gabinete en LN+. Los dichos de la vicepresidenta representan un episodio más en la distancia que mantiene respecto de las posiciones que promueve la Casa Rosada.

Previamente, Villarruel le había deseado feliz cumpleaños a otro usuario y, en el mismo mensaje, aprovechó para ironizar sobre las causas que involucran al ministro coordinador. "Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!", enfatizó al hacer referencia al dispositivo donde Adorni guardaba las criptomonedas con las que pretende blindar su patrimonio.

En el reportaje televisivo, Adorni explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018 por un monto inicial de 200 mil dólares en Bitcoin. Según el propio funcionario, las ganancias obtenidas por esa movida con criptomonedas habrían alcanzado los 513 mil dólares.

“Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, aseguró Adorni al describir cómo realizó la transacción. Asimismo, sobre el origen del capital inicial sostuvo que se trataba de un dinero que tenía guardado “para la educación y el futuro de sus hijos”.

El Gobierno blinda a Adorni tras su declaración patrimonial

Tras las justificaciones del jefe de Gabinete y la presentación de su declaración jurada ante la Justicia, la respuesta oficial fue un respaldo total, liderado por el presidente Javier Milei y el director de Realizaciones Audiovisuales, Santiago Oría.

Oría defendió la inocencia de Adorni y calificó a los periodistas de "operadores asquerosos" que actúan con "real malicia", un mensaje que fue compartido y validado por el propio mandatario en sus redes sociales. Asimismo, legisladores oficialistas como Sergio “Tronco” Figliuolo criticaron la cobertura mediática, sosteniendo que el funcionario fue condenado de antemano por el "tribunal de los medios".

A pesar del cierre de filas público, el caso provocó grietas internas en el oficialismo y suspicacias sobre la conveniencia del momento elegido para las revelaciones. Trascendió que existe una marcada incomodidad entre otros integrantes del Gabinete, ya que la estrategia de defensa de Adorni no habría sido comunicada previamente al equipo de gobierno.