¿Trézéguet de Egipto es algo de David Trezeguet? Todo sobre el jugador del rival de Argentina en el Mundial 2026

El egipcio y el franco argentino, jugadores de distintas épocas.

El nombre de Trezeguet vuelve a aparecer en una Copa del Mundo, aunque esta vez con la camiseta de Egipto. La coincidencia genera una pregunta inevitable entre los hinchas, especialmente en Argentina: ¿existe algún parentesco entre el destacado jugador de los "Faraones" en el Mundial 2026 y el histórico goleador francoargentino David Trezeguet?. Ambos tuvieron una buena carrera, aunque en distintos niveles, ya que el segundo fue campeón del mundo con Francia en 1998.

Sin embargo, la historia detrás del apellido que luce el delantero egipcio tiene un origen curioso y directamente relacionado con el ex futbolista que brilló en Francia, Juventus y River Plate. Una de estas historias que quedan grabadas a fuego en la historia del fútbol, que vuleve a demostrar que es un fenómeno ultra global, el cual es esparcido a lo largo y ancho del planeta, sin encontrar ningún límite fronterizo en lo que a pasión se refiere.

Cuál es el vínculo entre Trézéguet y David Trezeguet

No hay ningún vínculo familiar entre Trezéguet de Eghipto y David Trezeguet de Francia. No obstante, el nombre surge como una referencia al "Rey David", quien supo descollar entre los 90 y 2000. El verdadero nombre del atacante egipcio es Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan. Nacido el 1 de octubre de 1994, recibió el apodo de "Trezeguet" cuando era juvenil en Al Ahly. Uno de sus entrenadores consideró que su aspecto físico y algunas características de su juego recordaban al delantero francoargentino, por lo que comenzó a llamarlo de esa manera. El sobrenombre se hizo tan popular que terminó reemplazando a su nombre en el ambiente futbolístico y hoy es conocido internacionalmente como Trezeguet.

Trezéguet, destacado jugador de Egipto.

La carrera del egipcio comenzó precisamente en Al Ahly, el club más importante de su país. Más tarde dio el salto al fútbol europeo con pasos por Anderlecht, Mouscron, Kasimpasa, Aston Villa, Basaksehir y Trabzonspor, antes de regresar al conjunto cairota en 2025. También es uno de los referentes de la selección egipcia, con más de 90 partidos internacionales y más de 20 goles, además de haber sido una pieza clave en la clasificación al Mundial 2018 y nuevamente al de 2026.

El recuerdo de la carrera de David Trezeguet

David Trezeguet, en cambio, construyó una de las carreras más exitosas de un delantero en el fútbol europeo. Nacido en Rouen, Francia, el 15 de octubre de 1977, se formó futbolísticamente en Argentina, donde vivió gran parte de su infancia. Debutó en Platense, explotó en Mónaco y alcanzó la cima en Juventus, club con el que conquistó múltiples títulos de la Serie A y se convirtió en uno de sus máximos goleadores históricos. También vistió las camisetas de Hércules, Baniyas, River Plate, Newell's e Pune City antes de retirarse. Con la selección francesa disputó 71 partidos, marcó 34 goles y fue campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa 2000, torneo en el que anotó el inolvidable gol de oro en la final ante Italia.

Aunque no comparten lazos de sangre, ambos quedaron unidos por el fútbol. Uno hizo historia como uno de los grandes goleadores de Francia y del fútbol europeo; el otro adoptó su apellido como apodo y terminó convirtiéndolo en una marca propia, hasta transformarse en uno de los futbolistas más importantes de Egipto en el siglo XXI. Ahora, con Argentina y Egipto frente a frente en el Mundial 2026, el apellido Trezeguet vuelve a cruzarse en el camino de la Albiceleste, aunque esta vez con una historia completamente diferente detrás.