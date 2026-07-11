Quién es el DT de Inglaterra en el Mundial 2026: así es Thomas Tuchel

Thomas Tuchel.

La Selección de Inglaterra enfrenta a Noruega en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro volverá a poner a prueba a un equipo que llega con altas expectativas después de un desempeño destacado en la clasificación y en los octavos.

En el banco inglés estará Thomas Tuchel, el entrenador alemán de 52 años que asumió el cargo en octubre de 2024 y que afronta su primera experiencia como director técnico de una selección nacional. Luego de dominar las Eliminatorias UEFA con ocho victorias en ocho partidos y el liderazgo del Grupo K, el ex Chelsea intentará trasladar al plano internacional el prestigio que construyó durante casi dos décadas en los principales clubes de Europa.

Quién es Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra en el Mundial 2026

Thomas Tuchel nació en Alemania y comenzó su carrera como entrenador en las divisiones de ascenso de su país. Su primer paso importante fue al frente del Augsburg II, donde dirigió entre 2007 y 2008 antes de dar el salto al Mainz 05, institución en la que empezó a consolidarse como uno de los entrenadores más prometedores del fútbol alemán.

Su crecimiento lo llevó a conducir algunos de los equipos más importantes del continente. Pasó por Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Munich, con los que construyó un perfil basado en la intensidad táctica, la flexibilidad de los sistemas de juego y la capacidad para competir en los torneos más importantes del mundo.

Su llegada a Inglaterra marcó un punto de inflexión para el seleccionado europeo. Desde octubre de 2024 dirigió 14 encuentros, con un saldo de 11 victorias, un empate y apenas dos derrotas, números que alimentan la ilusión inglesa de volver a conquistar un Mundial después de casi seis décadas.

La trayectoria de Thomas Tuchel como entrenador

La carrera de Tuchel se extiende por 19 años y muestra una evolución constante desde las categorías menores del fútbol alemán hasta la elite europea.

Su recorrido incluye:

Augsburg II (2007-2008): 34 partidos, 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

34 partidos, 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Mainz 05 (2009-2014): 184 partidos, 72 triunfos, 46 empates y 66 caídas.

184 partidos, 72 triunfos, 46 empates y 66 caídas. Borussia Dortmund (2015-2017): 107 encuentros, con 67 victorias.

107 encuentros, con 67 victorias. PSG (2018-2021): 127 partidos y 95 triunfos.

127 partidos y 95 triunfos. Chelsea (2021-2022): 100 encuentros, con 60 victorias.

100 encuentros, con 60 victorias. Bayern Munich (2023-2024): 61 partidos, con 37 triunfos.

61 partidos, con 37 triunfos. Selección de Inglaterra (2024-actualidad): 14 partidos, 11 victorias, un empate y dos derrotas.

Thomas Tuchel.

El Mundial 2026 representa un desafío inédito para el entrenador alemán, ya que será la primera vez que dirija una selección en una Copa del Mundo, luego de construir toda su carrera en el ámbito de los clubes.

Los títulos y reconocimientos que respaldan su carrera

A lo largo de su trayectoria, Tuchel conquistó 11 títulos oficiales que lo ubican entre los entrenadores más exitosos de su generación. Con Borussia Dortmund obtuvo la Copa de Alemania en 2017. Más tarde, en PSG ganó dos Ligue 1, dos Supercopas de Francia, una Copa de Francia y una Copa de la Liga. Su etapa más recordada llegó en Chelsea, donde levantó la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en 2021. Posteriormente sumó la Bundesliga con Bayern Munich en 2023.

Ese mismo 2021 fue el año de mayor reconocimiento para el entrenador alemán: recibió el premio FIFA The Best al mejor director técnico del mundo, fue distinguido por la UEFA como el mejor entrenador de Europa y también obtuvo el reconocimiento de la Federación Alemana.

Con ese recorrido, Tuchel afronta el Mundial 2026 con la misión de romper una larga sequía para Inglaterra y demostrar que su exitosa experiencia en clubes también puede traducirse en gloria con una selección nacional.