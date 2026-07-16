El procedimiento técnico para armar la antena casera es simple y requiere solo un cable coaxil.

En momentos donde el presupuesto hogareño se cuida al máximo, la tecnología ofrece alternativas sencillas para acceder a contenidos de calidad de manera totalmente gratuita. Roberto García, un radioaficionado con amplia experiencia en el tema, reveló el secreto para confeccionar una antena casera de Televisión Digital Abierta (TDA) utilizando materiales que habitualmente se encuentran en cualquier hogar, eliminando la necesidad de incurrir en gastos extra.

El procedimiento técnico, según detalló García, es sumamente directo y requiere únicamente de un cable coaxil estándar. "La cosa es agarrar el cable coaxil, sacarlo afuera de la casa y, con una cinta métrica o regla, medir 15 centímetros teniendo el cable cortado", precisó el especialista. A partir de esa marca, se debe remover el forro exterior protector y tirar hacia abajo (o directamente cortar) la malla entrelazada de metal que recubre el interior.

Un punto crucial que remarcó el radioaficionado consiste en la limpieza del filamento central. En caso de que el cable posea una lámina interna de papel de aluminio, esta debe ser retirada por completo.

"Hay que pelarlo y dejar solamente el alambrito de cobre central libre, unos 15 centímetros para arriba", especificó García, ante Cadena 3, añadiendo que al tratarse de un filamento rígido, este se mantiene firme por sí solo sin necesidad de estructuras adicionales.

La sección pelada del cable debe ubicarse en el punto más alto y despejado posible de la casa.

Para garantizar la máxima efectividad en la recepción de las señales de aire, la sección pelada del cable debe ubicarse en el punto más alto y despejado posible de la vivienda, como el techo o un balcón. "Normalmente en el uso ciudadano no hay ningún problema, eso funciona perfectamente", aseguró, aunque aclaró que si el hogar se encuentra a una distancia muy severa de la antena repetidora oficial de TDA, la captación de los canales podría presentar una mayor dificultad.

El error más común al conectar la antena al televisor

Finalmente, el experto advirtió sobre una equivocación muy habitual que cometen los usuarios al momento de conectar el dispositivo de fabricación casera a la parte trasera de la pantalla. "Los televisores algunos traen una entrada que dice aire y otra que dice cable; utilicen siempre la que dice aire, antena o TV", recomendó García.

El radioaficionado alertó que si se conecta en la ficha equivocada, el sintonizador del sistema no reconocerá la transmisión al realizar el escaneo automático de canales. Con esta guía casera, podés conectarte gratis a la TDA usando materiales que probablemente ya tenés en casa. Un poco de prueba y error para ubicarla bien hace toda la diferencia en la calidad de imagen.