Ver Argentina vs. España en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Argentina y España se enfrentan en la gran final.

El Mundial 2026 ya tiene a sus dos grandes protagonistas. Argentina y España disputarán la final del torneo más anhelado por todos este domingo a las 16 (horario argentino). El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo y enfrentará por primera vez en la historia de la competencia a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa, que han sido los mejores equipos del planeta en los últimos cuatro años.

La definición promete un choque de estilos entre dos conjuntos que fueron creciendo a medida que avanzó la competencia. Mientras la selección dirigida por Lionel Scaloni buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022, el conjunto de Luis de la Fuente intentará conquistar su segundo título mundial y ratificar el gran momento que atraviesa el fútbol español.

Por dónde ver la final de Argentina contra España

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Argentina y España de este domingo a las 16 (horario argentino) será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DGO, Flow y Paramount+.

Cómo llegan a este cruce Argentina y España

Argentina llega a la final después de vencer por 2-1 a Inglaterra en una semifinal disputada en el estadio de Atlanta. El equipo albiceleste volvió a demostrar su capacidad para reaccionar en los momentos de mayor presión: comenzó en desventaja, pero revirtió el marcador gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Con ese triunfo, el vigente campeón del mundo selló su clasificación a una nueva definición mundialista y tendrá la posibilidad de defender el título conseguido cuatro años atrás.

El recorrido argentino hasta la final estuvo marcado por una serie de desafíos de alta exigencia. En los octavos de final superó a Cabo Verde, luego eliminó a Egipto tras una remontada y, en cuartos de final, dejó en el camino a Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del torneo. En semifinales volvió a exhibir carácter frente a Inglaterra, consolidando una campaña que refleja la experiencia del plantel y la vigencia de un equipo acostumbrado a competir en las grandes citas internacionales.

Argentina celebra la victoria frente a Inglaterra.

España, por su parte, obtuvo el primer boleto a la final luego de imponerse por 2-0 sobre Francia en las semifinales. El conjunto español ofreció una actuación convincente, controló gran parte del encuentro y aprovechó sus oportunidades para asegurar el triunfo. La victoria confirmó el excelente presente del equipo de Luis de la Fuente, que llega al partido decisivo después de un Mundial en el que mostró solidez defensiva y una propuesta ofensiva muy efectiva.

El camino de La Roja también fue impecable. En las rondas eliminatorias dejó atrás a Portugal en octavos de final y luego derrotó a Bélgica en cuartos antes de eliminar a Francia en semifinales. A lo largo del torneo consolidó un funcionamiento colectivo que la convirtió en una de las selecciones más regulares de la competencia y en una firme candidata al título.