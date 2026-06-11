Yanina Latorre reveló detalles privados de la vida de Antonella Rocuzzo y Lionel Messi a días del debut en el Mundial: "La tormenta"

Yanina Latorre defendió a Antonela Roccuzzo.

A días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, la previa también se jugó en la mesa de los espectáculos. Yanina Latorre usó su programa en El Observador para contestarle a Laura Ubfal, a quien acusó de menospreciar a las parejas de los futbolistas, y terminó armando una defensa cerrada del rol de esas mujeres.

Laura Ubfal había criticado a las botineras

"Qué subestimación hay a las mujeres de los jugadores", arrancó la conductora. Y apuntó directo: "Había que explicarle a Laura que la mujer de los jugadores de fútbol es la que sostiene el hogar mientras estás laborando, es la que se banca la soledad. Uno se banca con la fotito de Instagram".

Latorre describió esa vida puertas adentro, lejos del glamour que se ve en redes. "Es una vida solitaria, los tipos se pegan dos meses concentrados", explicó, y agregó una frase que resume su postura: "A veces la guita no paga todo, a veces detrás de un gran hombre hay una gran mujer".

El "ojo de la tormenta" y el dardo a Andrea Rincón

Fue al hablar puntualmente de Antonela Roccuzzo donde dejó su definición más fuerte. Según Yanina, ser la pareja del capitán implica una exposición permanente: "Está siempre en el ojo de la tormenta". En ese tramo deslizó una referencia a Andrea Rincón —la actriz que meses atrás reflotó un viejo rumor sobre Messi—, a quien describió como "una mina que lo quiere levantar". Y remató sobre el lugar de la rosarina: "Ella tiene que ser ciega, sorda, muda; si está enojada no puede llamar la atención".

Antes, había sintetizado el esfuerzo con una frase sin filtro: "Hay que tener huevos para estar con el mejor jugador del mundo".

Para cerrar, Latorre enumeró todo lo que, a su criterio, sostiene Antonela mientras Messi se concentra con la Selección: "Cuida a los tres pibes, lo acompaña, es empresaria, acomoda la guita, hace las mudanzas, para que el tipo sea un rey y esté tranquilo".