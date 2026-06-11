Yanina Latorre destrozó a Manuel Adorni en redes.

Manuel Adorni presentó este último miércoles por la noche su declaración jurada, aunque estuvo rodeada de varias polémicas. En primera medida, porque se tomó conocimiento que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, pidieron adherirse al regimen amparado por la Ley de Inocencia Fiscal, mediante la cual no estaría obligado a blanquear ciertos bienes de su patrimonio. A eso hay que sumarle su estéril explicación sobre el procedimiento de ese dinero: que lo tenía guardado en un pendrive y era fruto de una fuerte inversión en criptomonedas.

Desde luego esto generó repudio en las redes sociales y los medios de comunicación, tanto por su excusa poco creíble como por la intención de buscar el vericueto legal para justificar esos fondos espurios. Una de las personas que lo criticó fue Yanina Latorre, quien a través de su cuenta oficial de X condenó la actitud tomada por el jefe de Gabinete.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Manuel Adorni?

La pareja de Diego Latorre citó un tuit de Clarín que hacía alusión a una frase que empleó Adorni anoche en LN+, donde expuso: "Toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos". "No entiendo que lo sigan bancando", disparó primeramente la blonda.

El tuit de Yanina Latorre sobre Manuel Adorni.

En esa misma línea, prosiguió: "Esto es una vergüenza absoluta, un cínico que nos toma de boludos". Lo expresado estuvo acompañado por varias otras manifestaciones, como lo fue un retuit a Gabriel Levinas en un posteo donde sostuvo: "No entiendo como Milei lo respalda, semejante mentiroso. Lo que mas interesa ahora es saber por qué respalda a este chanta mentiroso". También hizo lo propio con un tuit de Gustavo Noriega, quien opinó: "Lo de Adorni es demasiado descarado incluso para los estándares argentinos".