Jennifer Aniston, de 57 años, reveló su secreto para mantenerse joven: “Tengo una fuente eterna de optimismo y positividad".

Jennifer Aniston, de 57 años, reveló cuál es su secreto para mantenerse bien tanto por fuera como por dentro con el correr de los años. La actriz de Friends destacó que esto tiene muy poco que ver con cuestiones superficiales, como el maquillaje que usa, y mucho más con su mentalidad. Además de seguir hábitos saludables, como la práctica regular de actividad física, aseguró que para ella la clave está en el bienestar mental.

La estrella de Hollywood aseguró que su forma de ver la vida, el optimismo y la relación que tiene consigo misma son algunos de los factores que la ayudan a atravesar el paso del tiempo de una manera positiva. Según explicó, su secreto para "envejecer con gracia" está vinculado con la actitud y la perspectiva, más que con la búsqueda de una apariencia perfecta.

Jennifer Aniston sobre la importancia de la mentalidad para mantenerse joven

En una entrevista con Glamour, Aniston contó que se sintió especialmente emocionada al recibir el reconocimiento de la actriz francesa Marion Cotillard, quien la describió como una mujer inspiradora y destacó a artistas como ella por haber “evolucionado y envejecido con gracia”. Al hablar sobre el paso de los años,, compartió una reflexión sobre su manera de enfrentar esta etapa de su vida: “Tengo una fuente eterna de optimismo y positividad. Llámalo juventud si quieres”, expresó.

Para la actriz, el amor propio ocupa un lugar fundamental. “Todo depende de amarse a uno mismo”, explicó, y agregó que las personas pueden mantener esa sensación de bienestar con el paso del tiempo si “aman sus cuerpos”. Sin embargo, Aniston también fue sincera al reconocer que su cuidado personal incluye tratamientos estéticos. “No voy a decir que no me hago los tratamientos faciales, los láseres y todas esas cosas buenas”, admitió la actriz, quien aseguró que también intenta mantener su imagen de la manera que la hace sentir cómoda.

“Es la perspectiva, y también saber que este es nuestro único cuerpo. Es una mentalidad”, afirmó la protagonista de The Morning Show. Además de hablar sobre la importancia de la actitud frente al envejecimiento, Aniston también reveló por qué decidió no asistir a la Met Gala. La actriz confesó que todo el proceso de preparación para el evento puede resultarle abrumador y aseguró que se identifica más con un estilo relajado. “Soy una chica de jeans, ojotas y musculosa”, dijo al momento de describir sus preferencias a la hora de vestirse.