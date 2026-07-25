Maquillaje de labios natural para después de los 40 años: favorecedores y elegantes.

Maquillarse los labios de manera natural y para todos los días a partir de los 40 años es posible con los tutoriales de maquillaje adecuados. Si querés pintarte los labios de manera sutil, este tutorial de maquillaje de una maquilladora profesional, Pau Alo, orientado específicamente para mujeres de 40 años o más, te puede servir mucho.

Con el paso de los años, muchas mujeres buscan técnicas de maquillaje que realcen sus facciones sin sentirse recargadas. Los tonos suaves, los acabados luminosos y los labios con efecto natural se convierten en grandes aliados para lograr un look fresco y elegante para cualquier ocasión.

Una de las claves para conseguir unos labios más definidos después de los 40 es trabajar con capas sutiles y utilizar productos que aporten dimensión. En lugar de aplicar un color intenso en toda la boca, esta técnica juega con sombras, delineados y pequeños toques de brillo para crear un efecto más voluminoso y juvenil.

Este truco de maquillaje es ideal para quienes quieren destacar los labios de manera discreta, ya sea para ir al trabajo, salir con amigas o sumar un detalle especial a un maquillaje de todos los días. Con pocos productos y siguiendo estos pasos, es posible lograr un resultado profesional desde casa.

Además, este tipo de maquillaje ayuda a recuperar la definición de los labios, que con el paso del tiempo pueden perder un poco de volumen y contorno. La combinación de tonos marrones, nude y un toque de brillo permite conseguir un efecto de labios más carnosos y cuidados, sin necesidad de recurrir a colores demasiado fuertes. Es una opción perfecta para quienes buscan un estilo sofisticado, natural y fácil de incorporar a la rutina diaria.

Cómo pintarse los labios de forma natural: ideal para las +40

Paso 1

Tomá una brocha chata bien pequeña y sumergila en sombra de ojos marrón nude. Hacete todo el borde de los labios. La idea es que quede una especie de sombra bien difuminada.

Paso 2

Tomá un delineador de labios marrón y delineate los labios, por todas las comisuras. Difuminá bien con una brocha. Marcá en el centro y difuminá hacia adentro.

Paso 3

Si te pasaste en algún lugar, sumergí una brocha en un corrector del tono de tu piel para emprolijar. Aplicá tono nude de labial.

Paso 4

Ponete un toque de gloss o labial rojo bien en el centro del labio para darle un toque de color al centro. Difuminá con el dedo. ¡Listo!