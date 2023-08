Jennifer Aniston contó la razón por la que Adam Sandler le regala flores el Día de la Madre

La actriz de Friends se animó a contar una dolorosa historia detrás del gesto que su amigo y su esposa tienen con ella todos los años.

Jennifer Aniston y Adam Sandler son íntimos amigos y compartieron juntos rodajes en comedias románticas y de suspenso como Una esposa de mentira, Misterio a bordo y Misterio a la vista, estas últimas dos para la plataforma de streaming Netflix. Pero su relación es tan fuerte que la actriz se animó a contar una enternecedora historia que une uno de los momentos más dolorosos de su vida con el comediante.

Tiempo atrás, la actriz de Friends revelaba en una entrevista con Allure algunos de los momentos más duros de su historia personal, como sus reiterados intentos por quedarse embarazada o como afectó a su personalidad el divorcio de sus padres. En dicha nota, Aniston revelaba que ahora está mucho mejor que a sus 20 y 30 años, cuando tuvo que atravesar "cosas de mierda" que la volvieron una persona "temerosa, nerviosa e insegura" y que se sumaban a "todos los años de especulación" por sus embarazos fallidos.

"Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas", había declarado Jennifer, abriendo por primera vez de la infertilidad en los medios. Ya en 2016, frente a rumores de embarazo, la actriz no había dudado en sentenciar al HuffPost: "Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta”.

El pasado 22 de agosto, la actriz dio una entrevista a The Wall Street Journal donde contó salió a la luz que su amigo Adam Sandler y su esposa, Jackie Sandler, le envían un ramo de flores cada Día de la Madre para expresarle su apoyo, amor y acompañamiento en la fecha tan delicada para ella. “Aniston, que no tiene hijos y ha hablado abiertamente sobre sus problemas con el tratamiento de fertilidad, dice que Sandler y su esposa le envían flores cada Día de la Madre", publicó dicho medio.

Jennifer Aniston reveló que dos protagonistas de Friends estuvieron a punto de ser despedidos

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Aniston reveló que los ejecutivos de Warner Bros. amenazaron con eliminar a dos de los protagonistas. La propuesta se produjo cuando las estrellas estaban renegociando sus salarios y, dado el éxito de la serie, solicitaban un notable aumento de sus retribuciones. "Una de las amenazas del estudio era: 'Bueno, no necesitamos a los seis. Podemos hacer esto solo con cuatro de ustedes'. Entonces pensamos: '¿Qué? ¿Pueden deshacerse de Rachel o Joey o de quién?'. Después nos dimos cuenta y pensamos 'no pueden, despierten'", relató la intérprete.

Los actores negociaron sus condiciones antes de la temporada 3 y acordaron tener el mismo salario. Para las temporadas 9 y 10 ya ganaban un millón de dólares por episodio, lo que convirtió a Aniston, Cox y Kudrow en las actrices de televisión mejor pagadas de la historia.