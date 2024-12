La polémica queja de Liberman contra la Selección Argentina; "Qué casualidad"

La polémica queja de Liberman contra la Selección Argentina

Martín Liberman habló de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y lanzó una furiosa crítica sobre el conjunto "Albiceleste". Según explicó en una entrevista brindada recientemente, no tiene trabajo desde que el combinado nacional levantó el trofeo más importante el 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales.

El reconocido periodista con pasado en Fox Sports fue sumamente crítico con el ciclo de Lionel Scaloni en dicho seleccionado, como también de Lionel Messi y sus dichos no pasan desapercibidos. En esta ocasión, en diálogo con el programa Giros opinó acerca de su salida de los medios y en su descargo mencionó al equipo argentino y su logro en la Copa del Mundo.

"Yo digo lo que siento y no mido lo que puede pasar. De lo contrario sos un periodista de pacotilla. O sea, 'no, a ver si digo esto y me la mandan a guardar'. No, eso no, no cuenten conmigo para eso", esbozó el conductor sobre su manera de ser en los medios, aunque lo más fuerte de sus palabras vino después.

"No tengo trabajo hace dos años. No tengo trabajo formal, de esos que tuve durante 28 años y que oh casualidad cuando Argentina salió campeón del mundo no tuve más. 28 años ininterrumpidos de trabajo. Septiembre de 1994 hasta diciembre del 2022. ¿Qué casualidadno? De repente no sirvo más. Estoy seguro que metieron la cola, estoy seguro que se ocuparon que no tenga trabajo, nunca me victimicé", agregó Liberman.

La terrible mufada de Martín Liberman a Vinicius por el Balón de Oro 2024

El lunes 28 de octubre del 2024 fue la nueva ceremonia del Balón de Oro, el reconocido premio que la revista France Football entrega anualmente. En esta edición, la cual contó con la particularidad de ser la primera en 21 años en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no estuvieron nominados, el galardón para el mejor futbolista se dirimía entre Rodri (Manchester City), Vinicius Jr. y Jude Bellingham (Real Madrid), con otros futbolistas de renombre como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane participando también de la terna, al igual que los argentinos Emiliano 'Dibu' Martínez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, la delegación del 'Merengue' (los jugadores, su entrenador Carlo Ancelotti y su presidente Florentino Pérez) no estuvo presente, ya que se filtró la información que el reconocimiento lo ganaría el volante español del conjunto inglés, tal como sucedió. Esta noticia impactó fuerte en el mundo del fútbol: los medios deportivos rápidamente se hicieron eco del ganador e incluso se filtraron otras listas en las que Vinicius resultaba ganador. Sin ninguna certeza hasta la ceremonia, lo único seguro era que el extremo brasileño de 24 años no estaría allí. Esta situación hizo que se viralizara una publicación del periodista deportivo argentino Martín Liberman, quien hace unos días felicitó a 'Vini' por adelantado, por lo que fue tildado de "mufa" por muchos hinchas argentinos.