Este lunes por la tarde se entregará el Balón de Oro en el Teatro del Chatelet en París.

El lunes 28 de octubre del 2024 es la nueva ceremonia del Balón de Oro, el reconocido premio que la revista France Football entrega anualmente. En esta edición, la cual cuenta con la particularidad de ser la primera en 21 años en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no estuvieron nominados, el galardón para el mejor futbolista se dirime entre Rodri (Manchester City), Vinicius Jr. y Jude Bellingham (Real Madrid), con otros futbolistas de renombre como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane participando también de la terna, al igual que los argentinos Emiliano 'Dibu' Martínez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la delegación del 'Merengue' (los jugadores, su entrenador Carlo Ancelotti y su presidente Florentino Pérez) no estarán presentes, ya que se filtró la información que el reconocimiento lo ganaría el volante español del conjunto inglés. Esta noticia impactó fuerte en el mundo del fútbol: los medios deportivos rápidamente se hicieron eco del ganador e incluso se filtraron otras listas en las que Vinicius resultaba ganador. Sin ninguna certeza hasta que la ceremonia suceda, lo único seguro es que el extremo brasileño de 24 años no estará allí. Esta situación hizo que se viralizara una publicación del periodista deportivo argentino Martín Liberman, quien hace unos días felicitó a 'Vini' por adelantado y ahora es tildado de "mufa" por muchos hinchas argentinos.

Qué dijo Liberman sobre Vinicius en la previa al Balón de Oro 2024

En su cuenta de X (antes Twitter), el "Colorado" le dedicó unas palabras al brasileño tras la gran remontada de la 'Casa Blanca' ante Borussia Dortmund en la Champions League: "¿Algunos siguen dudando de que el Madrid es el más grande de la historia y que Vinicius es el mejor jugador del mundo? Qué lindo será verlo recibir el balón de oro el lunes al brasileño. Ya le dio un par de Champions y sigue escribiendo páginas gloriosas. Tiene sólo 24 años. Un animal", escribió.

La baja de Vinicius, una gran noticia para Lautaro Martínez

La ilusión del ex Racing crece con el correr de las horas, gracias a su gran última temporada tanto en la Selección Argentina como en Inter de Italia. Las novedades en las horas previas al evento que se desarrollará en París son positivas para el delantero de 27 años, surgido en Racing Club. Los reportes que llegan desde Europa a cargo del periodista italiano especializado, Fabrizio Romano, señalan que Vinicius Jr. se bajó del viaje a la capital de Francia porque desde el entorno le comunicaron al crack de Real Madrid que no será el ganador. Si bien el principal candidato ahora es el español Rodri, de Manchester City, el bahiense no pierde la fe luego de haber sido bicampeón de América, campeón de la Serie A y el máximo goleador del Calcio en la campaña pasada.

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2024

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra).

Ruben Días (Manchester City / Portugal).

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter de Milán / Argentina).

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay).

Emiliano Martínez (Aston Villa / Argentina).

Erling Haaland (Manchester City / Noruega).

Nico Wiliams (Athletic Club / España).

Tony Kroos (Real Madrid / Alemania).

Artem Dovbyk (Dnipro, Girona y Roma / Ucrania).

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suiza).

Vinícius Jr. (Real Madrid / Brasil).

Dani Olmo (Leipzig y Barcelona / España).

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Alemania).

Martin Odegaard (Arsenal / Noruega).

Mats Hummels (Borussia Dortmund / Alemania).

Rodri (Manchester City / España).

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra).

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra).

Vitinha (PSG / Portugal).

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra).

Dani Carvajal (Real Madrid / España).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra).

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milán / Turquía).

William Saliba (Arsenal / Francia).

Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid / Francia).

Ademola Lookman (Atalanta / Nigeria).

Antonio Rudiger (Real Madrid / Alemania).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Espanyol).

Lautaro Martínez viajó a París para participar del Balón de Oro 2024. - La noticia que ilusiona a Lautaro Martínez con el Balón de Oro 2024.

Cuáles son los premios que se entregan en la ceremonia del Balón de Oro

Los otros premios que se entregan además del Balón de Oro, que es el principal, son: el Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa para el mejor jugador sub 21 y el Trofeo Yashin para el mejor portero. Además, se hace entrega del Trofeo Gerd Müller para el máximo goleador de la temporada, el Premio Sócrates al mejor trabajo comunitario, el Equipo del Año (femenino-masculino), y habrá dos nuevos premios: Entrenador y Entrenadora del Año.