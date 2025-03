La decisión de la hermana de Lali Espósito tras sus dichos sobre Milei: "Siento"

Marcha de los jubilados: qué dijo la hermana de Lali tras sus dichos sobre Milei.

Luzu TV quedó involucrado en un escándalo luego de recientes dichos de Anita Espósito, hermana de la cantante Lali Espósito, sobre el presidente Javier Milei. En este clima de tensión, el programa de stream Patria y Familia emitió un confuso descargo en el día de la marcha de los jubilados.

Todo comenzó cuando la panelista Juli Castro soltó en la mesa del programa Patria y Familia: "Esta soy yo con mis amigas, yo te voy a defender lo indefendible. Vos podés matar al presidente que yo te voy a defender". "¿Vos querés matar al presidente? Andá negra, andá yendo, yo te banco. Acá te espero de vuelta, ¿Querés una bolsa negra?", sostuvo la hermana de Lali Espósito. Por su parte, el conductor del ciclo, el mediático Fede Popgold se escudó: "Al presidente del club de fans de otra cosa...".

El recorte del programa de Luzu TV no tardó en hacerse viral y hoy, en medio de la marcha de los jubilados, el conductor Fede Popgold sostuvo: "Ayer en este programa se hizo un comentario inadecuado a mi criterio y eso generó muchísima repercusión. Es un comentario inadecuado, inadmisible y la verdad que cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas en nombre de esta mesa. Bajo ningún criterio comulgamos con la literalidad de lo que se dijo. Reitero el pedido de disculpas".

Acto seguido, Anita Espósito toma la palabra y con tono frío sentenció: "Adhiero a todo lo que estás diciendo, si alguien se sintió ofendido pedimos disculpas y siento que no tengo mucho más para agregar, ya dijiste todo lo que pensamos".

Pergolini reaccionó tras los mensajes del gobierno de Milei: "Nazi"

Mario Pergolini se hizo eco de los mensajes que lanzó el gobierno de Javier Milei en las estaciones de tren donde advirtieron sobre la marcha a favor de los jubilados con el cartel "La protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República". El conductor de Vorterix reaccionó con una risa irónica en repudio de esta situación y a su comentario se sumó el reconocido creador de contenidos Gerónimo "Momo" Benavídez. "Nos reíamos por lo nazi que sonaba todo", dijo el dueño de la emisora radial.

En la jornada del miércoles 19 de marzo, se llevará adelante una nueva manifestación a favor de los jubilados tras la violenta represión ejecutada por orden de Patricia Bullrich el pasado miércoles 12. En un clima caldeado, varias personalidades de los medios opinaron al respecto y entre ellas estuvo Mario Pergolini a través de su programa Dejá que entre el sol por Vorterix.

"Estábamos contando... nos reíamos nada más por lo nazi que sonaba todo que en las pantallas y en los parlantes que están llegando del tren Roca en Constitución o en Once que es de donde vienen, dicen, la mayoría a la marcha. De todo un poco va a haber", introdujo Pergolini. "Hay un cartel que está muy bueno", agregó leyendo lo que figuraba en las estaciones de tren entre risas irónicas.

Posterior a su comentario, irrumpió "Momo" Benavídez, reconocido streamer, quien se encontraba en el panel del ciclo de Pergolini. "Yo tengo algo para decir acerca de este cartel. El atentado contra la República... podemos hablar de un montón de cosas contra la República y tiene que ver con cosas que pasan y son no con violencia física", consideró. Y profundizó: "Desde el momento que no pasás cosas por el Congreso es un atentado contra la República. Desde el momento que todo lo centralizás en un poder es un atentado contra la República. Hay muchos". Frente a la atenta mirada del conductor y el resto de panel, "Momo" concluyó: "No solo no se los reprime, sino que se los premia".