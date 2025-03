Aliado de Milei prohíbe la marcha del orgullo LGBTI+ en Hungría

El Parlamento de Hungría prohibió por ley las celebraciones del Día del Orgullo LGBTI+ en Budapest. La polémica normativa, impulsada por el Gobierno ultraderechista de Víktor Orban aprobada por 136 votos a favor, 27 votos en contra y ninguna abstención, contempla la posibilidad de implementación de tecnología de reconocimiento facial para dar con las y los participantes y organizadores de movilizaciones de ese tipo, además de multas que oscilan entre los 6.500 y los 200.000 florines (entre 18 mil a 700 mil pesos). La oposición irrumpió con bengalas de colores y al son del antiguo himno de la Unión Soviética.

La iniciativa fue presentada por el partido oficialista Alianza de los Jóvenes Demócratas (Fidesz) y determina la prohibición de todo contenido que "promueva o muestre desviaciones del género asignado al nacer, reasignación de género y homosexualidad", en un intento más del régimen ultranacionalista de Orban de perseguir a la comunidad LGBTI+, bajo la idea de garantizar que en Hungría sólo se puedan celebrar reuniones que tengan en cuenta "el derecho de los niños a un desarrollo físico, mental y moral adecuado".

"En Hungría, el derecho del niño a un desarrollo físico, mental, intelectual y moral saludable es primordial. No permitiremos que la ideología 'woke' ponga en peligro a nuestros niños", escribió en sus redes sociales Orban para celebrar la aprobación de la propuesta, que va en línea también con las idea de su aliado sudamericano Javier Milei.

Por su parte, las y los diputados opositores del Movimiento Momentum irrumpieron la sesión con bengalas con los colores del arcoíris e incluso mostrando fotografías de Orbán y el presidente ruso, Vladimir Putin, besándose, reportó el diario Nepszava.

En apoyo a ese sector, se manifestó el presidente español, Pedro Sánchez: "Europa no debe permitirlo. Europe must not allow it", escribió en un mensaje en su perfil de X, ex Twitter, reportó por Europa Press.

Orban, invitado estelar de Milei

El 10 de diciembre de 2023, el primer ministro húngaro fue uno de los pocos representantes internacionales que asistió a la asunción de Milei como presidente de la Argentina. Fue un invitado estelar, con quien el Presidente argentino comparte ideas y propuestas sobre el achicamiento del estado, políticas antiinmigratorias y anti LGTBQ+, que lo posicionaron como uno de los líderes de la nueva ultraderecha europea.

"El modelo húngaro es simple y está basado en el sentido común: economía workfare, bajos impuestos, políticas pro-familia e inmigración cero". Así define Orban al "modelo" que impuso en Hungría desde que asumió la jefatura de gobierno en 2010, quien es resistido por varios de sus colegas de la Unión Europea (UE). Al igual que Milei, admira las políticas neoliberales de la exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Tharcher; hace años se declaró anticomunista, aunque ahora acuña el término antiwoke.

Con información de EuropaPress.