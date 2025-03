Echaron a un histórico socio de Mirtha Legrand en medio de la crisis de Milei.

Desde hace años, Mirtha Legrand se maneja con un equipo de colaboradores que la acompañan en cada paso profesional, pero en las últimas horas, trascendió que debido a la fuerte crisis económica del gobierno de Javier Milei, uno de sus históricos socios fue despedido tras 30 años de trabajo para la diva de los almuerzos.

Se trata de Marcelo, su chofer de toda la vida, quien fue desvinculado tras tres décadas a su lado. La información fue broindada por el periodista Luis Bremer a través de sus redes sociales: "Desvincularon a Marcelo, histórico chofer y asistente de la señora Mirtha Legrand, con más de 30 años de servicio a su lado".

Por otro lado, en Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron a conocer que la decisión no tuvo que ver con la Chiqui: "Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya. Al parecer, hubo un reclamo salarial, pidió un aumento", explicó Lussich.

Marcelo, además de ser chofer, tenía múltiples tareas dentro de la familia. "Trabajaba de domingo a domingo, llevaba a Mirtha a todos lados, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, hacía mandados y si Marcela Tinayre viajaba, era él quien la llevaba a Ezeiza", detallaron

Al parecer, el conflicto se habría iniciado en abril del año pasado, cuando Marcelo presentó un pedido formal para que le reconocieran horas extras. Pese a esto, la situación no se resolvió y concluyó con su desvinculación. "Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella expresó su enojo, pero no pudo hacer nada al respecto", sumó Lussich. Ahora, la historia podría terminar en un conflicto legal si no se llega a un acuerdo. "Si no hay arreglo, Marcelo considera como empleadores a Mirtha, Juana y Marcela. Se va a poner firme en su reclamo y exige que le paguen lo que le corresponde", advirtió el conductor.

La inesperada confesión de Mirtha Legrand en su cumpleaños número 98: "A veces me duele"

Mirtha Legrand festejó su cumpleaños número 98 el domingo 23 de febrero y, en medio de los saludos, brindó una entrevista muy especial. La famosa conductora abrió su corazón y contó cómo vive esta fecha, qué pensamientos cruzan su mente y algunos de los dolores que la afectan.

En diálogo con Se terminó la joda, ciclo emitido por Radio Splendid, "La Chiqui" se mostró muy emocionada: "Feliz cumpleaños, chicos. Se me pone la piel chinita, también estoy cumpliendo un sueño. Estoy emocionada por cumplir tantos años, tantos y hermosos", empezó por decir. Luego, admitió: "Casi no dormí anoche pensando quién me iba a llamar".

Ante esto, los periodistas le dijeron: "No podemos creer que Mirtha, con 98 años, sea una mujer tan gánica. Hay que aprender de usted". A lo que Legrand contestó: "Sí, soy gánica, es cierto. A veces estoy bien, me duele algo y digo: 'No, no, Chiqui, vamos adelante, fuerza'".

Por último, la estrella de El Trece, contó cómo fue el día de su nacimiento: "Pasé revista a mi vida, a mis seres queridos, los que ya no están. Mi mamá siempre contaba que cuando nací última, porque soy gemela, la partera dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y mamá se desmayó porque no había ecografía en esa época".