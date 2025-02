Sorpresa en la TV por la decisión que tomó Mirtha Legrand por culpa de Milei

Sorpresa en la televisión por la decisión de Mirtha Legrand por culpa de Milei

En una inesperada jugada televisiva, Mirtha Legrand dejó a sus seguidores sorprendidos con un cambio de horario en la emisión de su icónico programa. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, la "Chiqui" informó que, debido a la programación de la Cadena Nacional que protagonizará Javier Milei el próximo sábado 1° de marzo, su tradicional programa "La Noche de Mirtha" será reprogramado y se emitirá el domingo a las 21:30hs.

El mensaje que generó gran revuelo en las redes sociales fue claro. "Con motivo de la #CadenaNacional del próximo Sábado, el programa de Mirtha Legrand se emitirá el Domingo a las 21:30hs. #Mesaza #LaNocheDeML", expresaron desde Foromedios.

Este cambio de horario se debe, como se menciona en el comunicado, a la transmisión de la Cadena Nacional, que involucra una intervención directa del presidente Javier Milei. La decisión de cambiar el día de la emisión de Mirtha Legrand para evitar la superposición de contenidos de relevancia política con su programación generó una mezcla de sorpresa y curiosidad entre sus seguidores, que estaban acostumbrados a ver su clásico "Mesaza" los sábados. Resta esperar si la conductora comunicará la decisión a través de sus redes sociales o de las de su nieto Nacho Viale, quien además es productor del ciclo, y quien suele tomar el timón ante situaciones que tienen que ver con el clásico programa.

La sorpresiva confesión de Mirtha Legrand en su cumpleaños número 98

El pasado domingo 23 de febrero, Mirtha Legrand celebró su cumpleaños número '98, una fecha especial que estuvo acompañada de una entrevista muy emotiva. La reconocida conductora compartió sus sentimientos más profundos, revelando cómo vive esta celebración, los pensamientos que la invaden y los dolores que la acompañan en su día a día.

En una charla con Se terminó la joda, programa emitido por Radio Splendid, "La Chiqui" no pudo ocultar su emoción: "Qué felicidad, chicos. Se me eriza la piel, estoy cumpliendo un sueño. Es una dicha cumplir tantos años, tantos años hermosos", expresó con voz entrecortada. Luego, confió en que casi no pudo dormir la noche anterior pensando en quién la llamaría para felicitarla.

Los periodistas no pudieron evitar admirarse por la vitalidad de Mirtha, a lo que comentaron: "Nos sorprende que a sus 98 años sea tan enérgica, tenemos mucho que aprender de usted". A lo que Mirtha respondió: "Sí, soy una mujer con mucha energía. A veces siento dolores, pero me digo: 'Vamos, Chiqui, a seguir adelante, con fuerza'".

Finalmente, la querida figura de El Trece recordó el día de su nacimiento: "Hoy estuve pensando en mi vida, en los que ya no están. Mi mamá siempre contaba que cuando nací, siendo gemela, la partera le dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y ella se desmayó porque no existían ecografías en esa época".