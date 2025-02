Qué va a pasar con Mirtha Legrand tras su despedida de Mar del Plata.

Se confirmó el futuro de Mirtha Legrand tras finalizar su ciclo en Mar del Plata. La icónica conductora logró llevar su programa a la ciudad costera luego de intensas negociaciones entre la productora de su nieto y El Trece. Después de despedirse de la costa argentina, la "Chiqui" se enfocará en los preparativos de su cumpleaños número 98, un evento del que se habló en el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

"Mirtha Legrand cumple 98 años y ya organiza su festejo", reveló la columnista del ciclo radial. A su vez, se confirmó que el evento se llevará a cabo en su departamento de Avenida Libertador, motivo por el cual regresará a Buenos Aires tras su último programa en la ciudad balnearia. Además, se destacó que la conductora estará acompañada de toda su familia y vestirá diseños exclusivos de Iara y Claudio Cosano, lo que sugiere que realizará al menos dos cambios de vestuario durante la celebración.

El fin de semana especial en Mar del Plata de Mirtha Legrand

La diva tuvo la oportunidad de transmitir su programa desde el Hotel Costa Galana, aunque no estuvo exenta de algunos contratiempos. Según contaron en el ciclo de Susana Roccasalvo, Implacables, Mirtha se mostró nerviosa debido a que hacía tiempo no grababa en ese lugar.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando L-Gante, uno de los invitados, llegó mucho más tarde de lo acordado, lo que generó malestar tanto en Mirtha como en su equipo técnico. "Tenía que llegar a las 14:30 y apareció a las 16. Parece que el vuelo se retrasó, finalmente llegó acompañado de Wanda Nara y ambos evitaron a la prensa", comentaron en el programa de Canal Nueve.

También se mencionó que Juana Viale, quien grabó su programa más temprano, aún estaba en el estudio cuando L-Gante hizo su entrada inesperada, causando cierta sorpresa en el equipo de producción. Sin duda, fue un fin de semana cargado de emociones para la histórica conductora.

La frase que Mirtha Legrand le lanzó a Adrián Suar y que incendió a la televisión

Mirtha Legrand es sin dudas una de las personalidades históricas del mundo de la televisión y el espectáculo en Argentina, que a sus 97 años, sigue vigente en los medios y viene de cerrar el 2024 con su programa de los sábados por la noche. En un contexto marcado por las obras de teatro en la temporada de verano, la conductora visitó la ciudad de Mar del Plata y una de las declaraciones que brindó causó impactó en el ambiente por la frase que puso contra las cuerdas a Adrián Suar y todo El Trece.

Como es común, la ciudad de Mar del Plata se encuentra atravesada por distintas funciones teatrales en el marco de la temporada de verano y hay varias obras en cartelera, tal como sucede en otros distritos como por ejemplo, Villa Carlos Paz en Córdoba. En esta oportunidad, "La Chiqui" estuvo en La Feliz y fue ovacionada por el público de un teatro en plena función. Cuando tomó el micrófono, se mostró agradecida y contenta, pero no pudo contener la bronca por una situación ocurrida con el canal del sol.

"Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá con muchísimo éxito, muchísimo éxito..."; introdujo la conductora que está por cumplir 98 años y recordó los programas especiales desde la Costa Atlántica. "No sé por qué mierda no se hace", se quejó tras la decisión del canal de no realizar esta propuesta.

Este comentario generó risas en el teatro y despertó muchas reacciones en el ambiente de la televisión ya que, si bien fue con un tono descontracturado, no dejó de ser un reclamo a la gente de El Trece, en particular a la gerencia de programación conformada por Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Por el momento, se desconoce cuándo retoma la conducción de La Noche de Mirtha Legrand que supo tener buen piso de rating en 2024.