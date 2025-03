Mirtha Legrand decidió contar su secreto mejor guardado con una histórica del tango: "Lo hicimos en casa"

Mirtha lanzó una inesperada confesión sobre su intimidad: "Lo hicimos".

Mirtha Legrand contraatacó luego del escándalo que desataron los dichos de Cecilia Milone en su contra. "La Chiqui" no quedó con la boca callada y se defendió ante el picante descargo de la cantante que estuvo muy unida al fallecido Chico Novarro.

La pelea mediática arrancó cuando Mirtha recibió en sus mesazas a Julieta Novarro, hija de Chico Novarro que menospreció a Cecilia Milone por la relación que mantuvo con su papá. El recorte llegó a Cecilia y ella no dudó en responder, de forma picantísima: "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora". Aunque no mencionó a Mirtha Legrand, se supo que Milone hacía referencia a los festejos de la conductora por sus 98 años.

Lejos de quedarse callada, Mirtha Legrand lanzó un dardo contra Cecilia Milone en su programa y aclaró su versión de los hechos: "Como yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo a Chico Novarro, que fue su amante. Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca".

También, Mirtha Legrand aportó detalles y dio a entender que nunca se puso en contacto con Cecilia Milone, revelando un dato inesperado para los televidentes que está relacionado a la histórica cantante de tango: "Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela Tinayre, porque éramos muchos. Entonces lo hicimos en casa de Marcela. No entraban en mi casa. Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. Fui a verla a Café La Humedad, el boliche de Cacho Castaña. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora… Es un homenaje, de algún modo, que me hacen".

El fallecido Chico Novarro volvió a ser noticia por una compleja revelación amorosa que Adrián Pallares y su equipo dieron a conocer en Intrusos (América TV) y que involucra a Cecilia Milone, quien tuvo una historia de amor oculta con el cantautor. "Es muy impresionante", revelaron en el magazine.

Todo empezó luego de que la actriz Cecilia Milone se refiriera a Chico Novarro como "el amor de su vida" desatando un escándalo entre los familiares del cantautor que falleció en el 2023. En este marco, la panelista Marcela Tauro reveló: "Chico Novarro está enterrado en el cementerio por Pilar, me dijeron. ¿Quién se ocupa de ir mes a mes? Cecilia Milone. Ella se ocupa de que está bien…". En ese momento, Adrián Pallares expuso: "Como la verdadera viuda, como si fuera la verdadera viuda".

"Es muy impresionante. Está contando un dato que no sabíamos. La verdad que vaya y que sea la cuidadora… es fuerte", agregaron en el ciclo de chimentos. Más allá de esta historia de amor oculta, una de las personas que más habría sufrido fue Cristina, la viuda del cantante: "En su momento ella le dijo a su familia. A Cristina, la viuda de Chico Novarro la empezaron a llamar amigas de Cecilia diciendo que la tenía que dejar entrar… el tema era este. Que la viuda es Cecilia. Esto de llevar las flores es muy simbólico".

Por su parte, Andrea Taboada sumó: "Yo hablé con Cristina… me dijo que de ninguna manera iba a hablar, y que si seguía insistiendo, cosa que yo hice obviamente, me bloqueaba. Fue tajante. Yo igualmente le agradezco muchísimo, pero no quiso hablar".