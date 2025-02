Conmoción en el tango: la tremenda denuncia de Cecilia Milone sobre una "campaña sucia".

Cecilia Milone se vio envuelta en una gran polémica esta semana, luego de que trascendiera en los medios su supuesto romance secreto con el recientemente fallecido, Chico Novarro. Todo comenzó con una dedicatoria que la artista publicó en su cuenta de Instagram, donde expresaba el profundo amor que había sentido por él.

A partir de ese mensaje, empezaron a filtrarse detalles de la historia, que, según trascendidos, habría generado tensiones con la familia del cantante. Incluso, se especuló que este vínculo habría sido el motivo por el cual Milone decidió separarse de Nito Artaza.

Mientras el tema sigue dando de qué hablar, Cecilia optó por no hacer declaraciones. De hecho, cuando un equipo de Puro Show intentó obtener su testimonio, se mostró visiblemente molesta y hasta amenazó con llamar a la policía. Sin embargo, todo indicaría que su verdadero enojo está dirigido a su ex esposo.

Fuentes cercanas afirman que Milone está convencida de que Artaza inició una "campaña de desprestigio" en su contra. Además, la actriz publicó un mensaje en sus redes que, aunque enigmático, muchos interpretaron como una indirecta para él. "Ya no te tengo miedo. Este carpetazo ya me lo hiciste en 2007. Pasé demasiados años sometida cuando me hacías desmentir mentiras. Ahora mi silencio es mío. Mi vida es mía", escribió, agregando: "Acá estoy. Soy la artista que casi te llevaste puesta".

El detalle que vincula estas palabras con Artaza es la fecha mencionada: 2007 fue el año en el que comenzaron a circular versiones sobre un romance entre Milone y él, cuando todavía estaba casado con Cecilia Oviedo. En aquel momento, Artaza negó rotundamente los rumores, aunque con el tiempo, la historia terminó en matrimonio.

Cecilia Milone reveló quién fue el verdadero "amor de su vida" y no es Nito Artaza

En los últimos días, salió a la luz una declaración impactante sobre Cecilia Milone, en la que habría lanzado un duro comentario sobre su expareja, Nito Artaza. Según trascendió, en plena crisis de separación, la reconocida actriz le habría confesado que él "nunca fue el verdadero amor de su vida".

El periodista Pampito reveló detalles inéditos de esta ruptura en el programa Puro Show, donde además se habló de los rumores que vinculan a Artaza con Belén Di Giorgio. Durante su relato, Pampito reconstruyó una de las discusiones más intensas que habrían tenido Cecilia y Nito. "Cuando ella se entera de que él supuestamente estaba con Belén Di Giorgio, le suelta una frase demoledora: ‘Vos no fuiste el amor de mi vida’", contó el periodista. Pero lo más sorprendente llegó después: "Ella misma le dijo quién sí lo fue… Chico Novarro".

Tras esta confesión, Pampito agregó otro dato que habría hecho aún más tensa la situación: "Actualmente, Cecilia Milone está presentando un espectáculo llamado Las Cartas de un León, un tributo a Chico Novarro en el que interpreta sus canciones". Finalmente, el periodista cerró su informe con una afirmación contundente: "Este homenaje no le cayó nada bien a Nito, porque no solo terminó la relación, sino que ahora ella exalta públicamente a otro hombre como el gran amor de su vida".