Gallardo estalló contra la Conmebol por una insólita medida contra River: "El escudo"

Marcelo Gallardo no ocultó su enojo en River contra Conmebol tras la victoria ante Estudiantes de La Plata.

River Plate obtuvo una sufrida victoria 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata en la Liga Profesional, sin embargo el foco quedó más allá de lo que sucedió en la cancha. Es que Marcelo Gallardo no ocultó su enojo y disparó contra la Conmebol por una medida que tomó en el estadio Monumental a horas de la final de Copa Libertadores.

Más allá del análisis que hizo del triunfo en cancha del "Pincha", el "Muñeco" se refirió a la sanción que recibirá el "Millo" por el recibimiento ante Atlético Mineiro por las semifinales y por la decisión de la casa madre del fútbol sudamericano de tapar el escudo riverplatense que es distintivo en la fachada de la cancha de River.

“Que prestes el estadio está todo bien. Me enteré que nos van a multar fuertemente por el tema del recibimiento. Las imágenes que estuvieron promocionando Conmebol es justamente el colorido y el recibimiento que hubo en cancha nuestra", comenzó diciendo Gallardo, visiblemente molesto en conferencia de prensa.

Y continuó: "O sea el colorido, algo que es enaltecido por todo el mundo, por cómo vivimos, por cómo lo vive la gente, por el colorido cómo fue mostrado, sin embargo te van a multar por eso. Conmebol tiene sus cosas, algunas cosas yo no comparto y otras sí. Nunca le saco el trasero a la jeringa".

Pero no se quedó solo con eso y fue por más, hasta con un palito a la dirigencia: "Que te escondan el escudo es un montón, por algo lo habrán hecho. Quizás nosotros tuvimos a nivel interno que revisar algunas de esas cosas, por qué accedimos a eso”.

Adam Bareiro aclaró los rumores de su salida de River y aclaró su deseo

Adam Bareiro rompió el silencio en sus redes sociales con un contundente mensaje en medio de los rumores de su salida de River Plate. El delantero nacido en Paraguay se cansó de las especulaciones con respecto a su futuro en la institución de Núñez, luego de no convertir goles desde su arribo. Si bien no es titular en el elenco comandado por Marcelo Gallardo, expresó su deseo de seguir en el "Millonario" en 2025 y lo hizo con un posteo en su cuenta de Instagram.

"Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que 'me quiero ir volando de River' es totalmente falso. No sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad. Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están ahí alentando. Para mí, defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y su gente merecen", posteó el guaraní. Y cerró: "Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por rumores sin sentido. Si algún día hay algo importante que comunicar, lo voy a hacer directamente y sin intermediarios. ¡Vamos River! Adam Bareiro", escribió el atacante con pasado en San Lorenzo.

El mensaje de Adam Bareiro en su cuenta de Instagram.

Es que el pasado fin de semana se filtró la noticia de que Bareiro quería "irse volando" de River debido a su rendimiento en el verde césped y que no tenía lugar desde el inicio en los partidos -jugó 15 en total-. Por supuesto, esto llegó a oídos del oriundo de Asunción por el que el "Millonario" pagó 3 millones y medio de dólares, que no se guardó nada a la hora de dejar en claro lo que piensa. De esta manera, todo indica que no se irá en este mercado de pases y cabe destacar que su vínculo se extiende hasta diciembre del 2027.