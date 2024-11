Checo Pérez reveló lo que hará si pierde su asiento en Red Bull: “Me gustaría”

El mexicano terminó décimo en el GP de Las Vegas.

La manera en la que comenzó la temporada, con tres 1-2 en las primeras fechas, parecía adelantar una repetición de lo que fue el 2023, con un dominio casi absoluto de Red Bull. Sin embargo, incluso antes de que Max Verstappen comience a tener problemas con el RB20, el rendimiento de Sergio Pérez empezó a bajar, a tal punto que rápidamente perdió posiciones en la tabla hasta quedar en el octavo lugar que todavía ocupa.

La consecuencia directa de esto ha sido una importante pérdida de puntos para la escudería austriaca, que ahora está tercera en la tabla de constructores detrás de McLaren y Ferrari, casi sin chances de retener la corona. De ahí que la continuidad de “Checo” esté en duda a pesar de la renovación firmada en abril hasta 2026, sobre todo con la irrupción de pilotos como Franco Colapinto y Liam Lawson, por no mencionar la mejora que ha evidenciado el japonés Yuki Tsunoda en las últimas carreras con Racing Bulls (RB).

Ante este panorama, el piloto mexicano depende de los resultados que obtenga en Qatar y Abu Dabi, las últimas dos paradas del calendario, puesto que desde Red Bull ya se avisó que se realizará una reunión de los accionistas para definir la dupla del 2025. De ahí que en la previa al circuito de Lusail, Pérez haya sido consultado por su futuro y si tendría interés en mudarse a la IndyCar en caso de que su estadía en la Fórmula 1 se termine en diciembre o a fines del próximo año.

“La verdad es que no. Si soy sincero, creo que una de las razones por las que me retiraré cuando lo haga es porque ya habré tenido suficiente. Ya habré corrido bastante al máximo nivel en la F1”, respondió el tapatío. Y es que una de las preocupaciones que tiene “Checo” Pérez desde hace un tiempo es el escaso tiempo que puede dedicarle a su familia, por lo que no ve que haya más para hacer en el automovilismo cuando se retire de la máxima categoría.

“Con el apretado calendario que tenemos, me gustaría poder pasar más tiempo con mi familia, ya que tengo niños pequeños en casa. Creo que es muy difícil conseguir en otro sitio lo que te da la F1 en ese sentido”, agregó el mexicano. De ahí que no le interese meterse en la IndyCar, donde las velocidades son más altas que en la Fórmula 1 y los accidentes conllevan un riesgo mucho mayor, en especial porque no solo se depende del talento propio, sino también de no ser víctima de un error ajeno.

La diferencia entre Checo Pérez y Max Verstappen

Desde aquel tercer lugar en el GP de China en la quinta fecha, “Checo” Pérez no ha vuelto a subirse al podio de la Fórmula 1 e incluso ha tenido carreras en las que apenas llegó a los puntos. De ahí que actualmente tenga 152 unidades, mientras que Max Verstappen tiene 403, más del doble que los puntos que ha juntado el mexicano a falta de dos fechas para el cierre de la temporada.