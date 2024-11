El factor determinante para que Red Bull despida a Checo Pérez y fiche a Franco Colapinto

Franco sumó cinco puntos y el mexicano lleva 151 este año en la Fórmula 1.

Luego del accidentado GP de Brasil, el primero en el que Franco Colapinto no pudo completar una carrera desde su debut en Monza, Sauber dio a conocer el fichaje de Gabriel Bortoleto. Como resultado, ahora el pilarense tiene solo una opción para tener un asiento en la próxima temporada y es fichar en Red Bull, sea para estar en RB –donde actualmente están Yuki Tsunoda y Liam Lawson– o en el equipo principal.

Desde mediados de temporada, la continuidad de Checo Pérez se ha puesto en duda debido a su falta de rendimiento, incluso cuando este año se firmó su renovación hasta finales del 2026. Hasta en Red Bull afirmaron que se analizará el futuro del mexicano para determinar la dupla del 2025 y se sabe que Christian Horner hizo averiguaciones por Franco Colapinto, quien podría verse beneficiado por una estadística que complica al tapatío.

Tras la cita en el circuito de Interlagos, en la que el argentino sufrió dos accidentes, el ranking de los pilotos que más gastos generaron en sus equipos se volvió a actualizar y dejó en evidencia el problema que tiene Red Bull. Y es que Checo Pérez es el que más daños generó en su monoplaza, con un costo que supera los 4.8 millones de dólares en repuestos por accidentes, mientras que Franco Colapinto suma 1.7 millones luego del GP de Brasil.

Al piloto de Red Bull le sigue Alex Albon, quien ha generado 4.6 millones en daños, mientras que George Russell cierra el podio de los destructores con 3.2 millones. Franco Colapinto recién aparece en el noveno puesto con el monto mencionado, por lo que se encuentra en la media. Sin duda, esta es una estadística que puede influir en la decisión de la escudería austriaca, que no solo padece la falta de resultados del mexicano, sino también sus gastos.

Para hacer una comparación dentro del mismo equipo, Max Verstappen ni siquiera ha llegado al millón en gastos, puesto que los daños llegaron a 910 mil dólares. Si suman los números de Checo Pérez junto con sus pobres actuaciones de esta temporada y el hecho de que Telmex dejará de patrocinar a Red Bull, todo indicaría que es una buena oportunidad para que en Milton Keynes se liberen de sus servicios y opten por Franco Colapinto para la siguiente temporada.

Un rival menos para Franco en Red Bull

Mucho antes de que Franco Colapinto tuviera su oportunidad de probar un F1 en las prácticas del GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se revolucionó con el fichaje de Lewis Hamilton en Ferrari para 2025, lo que prácticamente dejó sin equipo a Carlos Sainz. Cuando sucedió eso, se nombró la posibilidad de que el español vaya a Mercedes o vuelva a Red Bull, donde fue compañero de Max Verstappen en Toro Rosso.

Sin embargo, el madrileño fichó con Williams para 2025, aunque eso no quitaba la posibilidad de que pueda negociar con Red Bull en un futuro. Pero Christian Horner, el director del equipo austriaco, no quiere saber nada con Sainz: “Carlos será piloto de Williams el año que viene. Es un gran piloto, obtuvo una gran victoria en México y creo que será de gran ayuda para el nuevo equipo. Sin embargo, está vinculado a Williams y no forma parte de nuestros planes para 2025”.