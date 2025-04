El gran partido del Colo Barco en Racing de Estrasburgo vs. Mónaco Otro gran partido de Valentín "Colo" Barco en Racing de Estrasburgo vs. Mónaco, por la Ligue 1 de Francia. Las estadísticas del ex Boca y Selección Argentina en un nuevo encuentro decisivo.

20 de abril, 2025 | 12.53 El Colo Barco, otra vez presente en Racing de Estrasburgo vs. Mónaco. Valentín "Colo" Barco volvió a brillar con la camiseta de Racing de Estrasburgo contra Mónaco, en un partido clave por la Ligue 1 de Francia 2024-2025. El lateral izquierdo de apenas 20 años, surgido en Boca Juniors, quiere volver a las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y sigue reuniendo méritos en la defensa del equipo galo. En esta oportunidad, el zurdo volvió a ser titular en el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior y lo hizo de muy buena manera en un choque determinante para la tabla de posiciones. Es que el conjunto de Alsacia marcha sexto con 51 puntos, aunque sólo a 3 unidades de su último rival, que se coloca tercero. Es decir, son dos adversarios directos en la lucha por clasificar a las Copas internacionales de la próxima campaña, cuando quedan ocho jornadas todavía. Dicho objetivo será determinante para conocer si el ex Brighton y Sevilla podrá seguir o no en el elenco francés. El buen partido del Colo Barco en Racing de Estrasburgo vs. Mónaco El defensor surgido en Boca fue desde el arranque de nuevo, como lateral izquierdo, y lo hizo de una muy buena manera. Sin embargo, lo hizo mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo. A pura precisión en los pases, proyección al ataque y firmeza en la marca, el joven argentino se llevó los elogios de todos en las redes sociales por la mitad inicial. Es que allí generó dos oportunidades de gol para sus compañeros, con pases filtrados sobre la banda desde detrás de la mitad de la cancha. En tanto, en la etapa complementaria, el "Colo" Barco cumplió pero estuvo bastante impreciso con la pelota. De hecho, perdió tres balones en la salida que complicaron a Racing de Estrasburgo y de milagro no terminaron en goles de Mónaco. El argentino salió a los 90 minutos, muy exhausto, y fue reemplazado por Abdoul Ouattara. Con dos remates de media distancia incluidos, el zurdo redondeó una presentación muy positiva, tal es así que el portal especializado Sofascore lo calificó con 7.1 puntos. El Colo Barco, otra vez presente en Racing de Estrasburgo vs. Mónaco. ¿Cuándo vuelve a jugar el Colo Barco en Racing de Estrasburgo? El próximo desafío del equipo de Rosenior será el sábado 26 de abril a las 12 horas de Argentina, cuando reciba a Saint-Étienne por la fecha 31 de la Ligue de Francia. MÁS INFO Selección Argentina Otra vez notable: Barco brilló en Racing de Estrasburgo Las estadísticas del Colo Barco en Racing de Estrasburgo 11 partidos oficiales.

856 minutos disputados.

Sin goles.

2 asistencias.

2 amonestaciones. Los títulos de Racing de Estrasburgo, club del Colo Barco en Francia En total, son 8 campeonatos a lo largo de su historia: Ligue 1 en 1979.

en 1979. Copa de Francia en 1951, 1966 y 2001.

en 1951, 1966 y 2001. Copa de la Liga de Francia en 1997, 2005 y 2019.

