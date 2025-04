Locura del Colo Barco tras un anuncio en Francia por la Ligue 1: "Seguimos"

Otra vez la Ligue 1 distinguió al Colo Barco en Racing de Estrasburgo.

Valentín "Colo" Barco festejó en las redes sociales, después del gran partido que hizo en la victoria de Racing de Estrasburgo frente a Reims por 1-0 como visitante. El lateral izquierdo de 20 años, surgido en Boca Juniors y ex Selección Argentina, tuvo otra notable presentación en el marco de la fecha 28 de la Ligue 1 de Francia. Por ahora, el cuadro dirigido por el inglés Liam Rosenior se ubica cuarto en la tabla de posiciones y obtiene el último boleto a la próxima Champions League.

Desde los canales oficiales de L´Equipe, el principal medio deportivo del país europeo, eligieron al ex Brighton y Sevilla para el once ideal de la jornada, aunque la particularidad es que lo colocaron como mediocampista interior. Sin embargo, el defensor zurdo se desempeña y brilla como carrilero por ese sector, con una línea de cinco en el fondo. Allí participa muy bien, con interesantes proyecciones al ataque, y no sufre tanto a la hora de marcar como le pasaba en sus inicios en la Primera División.

El Colo Barco, en el 11 ideal de L´Equipe en la fecha 28 de la Ligue 1

Luego de la publicación oficial del citado medio de comunicación, el ex Boca reposteó la formación en su Instagram (@colo.barco) y añadió, junto a tres emojis: "Seguimos". Además del argentino, aparecen otras figuras destacadas del máximo certamen del fútbol galo.

De esta forma, la mejor alineación del último fin de semana fue la siguiente, con un esquema táctico de 5-2-3: Anthony Lopes (Nantes); Ainsley Maitland-Niles (Lyon), Clinton Mata (Lyon), Ismaël Doukouré (Racing de Estrasburgo), Abdoulaye N-Diaye (Brest), Deiver Machado (Lens); Mahdi Camara (Brest), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo); Désiré Doué (PSG), Matthis Abline (Nantes) y Adrien Rabiot (Olympique de Marsella).

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

9 partidos oficiales.

691 minutos disputados.

Sin goles.

2 asistencias.

2 amonestaciones.

Las chances del Colo Barco de volver a la Selección Argentina

En la última doble fecha FIFA, en la que el cuadro de Lionel Scaloni derrotó a Uruguay y a Brasil en ambos clásicos, Valentín estuvo por debajo de Nicolás Tagliafico (Lyon) y Facundo Medina (Lens) en su posición. Ya sin Marcos Acuña (River Plate), da la sensación de que si el ex Boca sigue con este nivel en Francia podría regresar a la convocatoria. Con "Taglia" como el titular indiscutido en el lateral izquierdo, por el momento Barco compite para ser alternativa con Medina, Francisco Ortega (Olympiacos) y Julio Soler (Bournemouth) de cara a la próxima doble fecha FIFA en junio del 2025.