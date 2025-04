Martín Palermo recordó su peor momento en Boca tras la caída de Olimpia: "Murió mi hijo"

Martín Palermo recordó su momento más difícil en Boca tras la derrota de Olimpia.

El Olimpia de Martín Palermo volvió a perder en la liga de Paraguay, en este caso por 2-1 frente a Guaraní como visitante, y quedó tercero a doce puntos del líder Libertad en la tabla de posiciones. Ya sin chances de consagrarse campeón en el Torneo Apertura 2025, como exige la historia del tricampeón de la Copa Libertadores, las críticas son muy duras por parte de la prensa local para el entrenador argentino de 51 años que se coronó en el 2024.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota por la fecha 12, al exdelantero le preguntaron si está "con fuerzas" para continuar al mando del equipo "Franjeado". Sin dudarlo, el máximo goleador de Boca Juniors les respondió de manera contundente y recordó el calvario que vivió en un momento con la camiseta del "Xeneize".

Martín Palermo dijo que está con fuerzas para seguir en Olimpia: "Se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando"

Cuando un periodista le consultó en la conferencia si tenía ganas de continuar al mando del plantel en esta coyuntura tan difícil, el estratega platense contestó: “Esto de que estás con fuerza, sin fuerza. Se me murió mi hijo y a los dos días ya estaba jugando un partido de fútbol...". Y disparó munición gruesa finalmente: "¿Te pensás que este momento me puede afectar? No hay nada que me saque del foco que tengo, más con el desafío que tengo con esta institución”.

A pesar de que Olimpia ganaba con el gol del ex Boca Lisandro López, Darío "Pipa" Benedetto fue expulsado en el primer tiempo y allí cambió todo. De hecho, diez contra diez en la cancha, su compatriota y arquero Gaspar Servio dio vuelta el resultado con dos tantos de penal para el dueño de casa. Para colmo, el "Franjeado" también perdió en su debut en la Libertadores por 3-2 ante San Antonio Bulo Bulo, en Bolivia.

Durísima derrota del Olimpia de Palermo en Paraguay.

El hijo de Palermo que murió cuando el goleador jugaba en Boca

A comienzos de agosto del 2006, el máximo artillero de la historia del club de La Ribera vivió su peor momento como futbolista. Dos días antes del duelo con Banfield en La Bombonera, se conoció la noticia de que su pequeño hijo Stéfano había fallecido en la clínica luego del parto prematuro de la modelo entrerriana Lorena Barrichi, quien había sentido molestias los días previos al partido y había sido internada.

Más allá de la crisis personal, el "Titán" llamó al entrenador en aquel entonces, Alfio "Coco" Basile, y le dijo que quería jugar frente al "Taladro". El experimentado director técnico accedió al pedido de su máxima estrella, quien anotó dos tantos en la goleada por 3-0 y se puso a llorar en los festejos, ante las reiteradas ovaciones de la hinchada local.

Las estadísticas de Palermo como DT de Olimpia