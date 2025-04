En Paraguay liquidaron al Olimpia de Palermo por el papelón en el debut de la Libertadores: "Vergüenza"

En Paraguay liquidaron a Palermo por el papelón de Olimpia en la Libertadores

El Olimpia de Paraguay que dirige Martín Palermo cayó en el debut de la Copa Libertadores de América con San Antonio Bulo Bulo de Bolivia y el equipo del DT argentino fue sumamente criticado tras la derrota. El "Decano" del "Titán" llegó en dos ocasiones a la igualdad durante el cotejo pero no pudo llevarse la victoria y para colmo lo perdió en tiempo de descuento. Por este motivo, los medios destrozaron al elenco guaraní por su rendimiento y no perdonaron al ídolo de Boca Juniors.

El principal fue Última Hora en su segmento D10, donde no sólo le dio lugar en la página principal, sino también utilizó fuertes términos para dirigirse a los dirigidos por el exdelantero. Es que el tres veces campeón del torneo continental no comenzó esta vez con el pie derecho y por supuesto encendió todas las alarmas teniendo en cuenta que en las próximas jornadas tendrán que enfrentar a Vélez y Peñarol de Uruguay. Antes del próximo cruce contra el "Fortín" en condición de local, desde el mencionado portal no se guardaron nada.

En Paraguay liquidaron a Martín Palermo por la derrota de Olimpia en la Libertadores

"Papelón" titularon desde el medio paraguayo con una foto de los futbolistas retirándose del verde césped. A su vez, agregaron: "Desazón. Los jugadores de Olimpia dejaron una pésima imagen en el duelo que se disputó en Cochabamba" y dentro de la nota aclararon que se quedaron con las manos vacías frente a "un rival prácticamente desconocido". Es que San Antonio Bulo Bulo jugó el torneo continental por primera vez en su historia y dio la sorpresa contra un multicampeón. El portal Versus atacó con todo al conjunto dirigido por Martín Palermo y aseguró que "pasó Vergüenza" en un debut para el olvido.

Las fuertes críticas a Martín Palermo en Paraguay por la derrota de Olimpia

Los números de Martín Palermo como DT de Olimpia de Paraguay

Partidos dirigidos : 56.

: 56. Triunfos : 27.

: 27. Empates : 17.

: 17. Derrotas : 12.

: 12. Títulos: Torneo Clausura de Paraguay 2024.

