Puro Boca: Martín Palermo, Benedetto y Diego Martínez, figuras de Olimpia vs. Cerro Porteño Martín Palermo, Darío Benedetto y Diego Martínez, los ex Boca que fueron protagonistas de un Olimpia vs. Cerro Porteño picante en el clásico del fútbol de Paraguay.

24 de febrero, 2025 | 10.41 Puro Boca: el picante cruce entre Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay. Martín Palermo, Darío Benedetto y Diego Martínez fueron protagonistas de un clásico muy picante en el fútbol de Paraguay, que culminó con la victoria por 2-1 de Olimpia frente a Cerro Porteño como local. Los tres hombres fuertes, con pasado en Boca Juniors, estuvieron en el centro de la escena en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025. Si bien el equipo visitante se adelantó en el marcador con el gol del ex River Plate Juan Manuel Iturbe, el conjunto del "Titán" lo dio vuelta con los tantos de Derlis González y Rodney Redes, con una gran asistencia del "Pipa". Durante y después del encuentro, hubo cargadas con Benedetto como el líder de las mismas. Además de las estrellas ya mencionadas, jugaron otros ex Boca como Bruno Valdez, Lisandro López, Federico "Pachi" Carrizo y Lucas Pratto. Martín Palermo, Benedetto y Diego Martínez, protagonistas de un clásico Olimpia vs. Cerro Porteño picante en Paraguay Apenas consumado el tanto de Redes para el 2-1 definitivo, desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) de Olimpia recurrieron a la frase del "Pipa" de "noches alegres, mañanas tristes" para mofarse del "Ciclón" de Barrio Obrero. Más tarde, a través de su perfil de Instagram (@pipabenedetto), el centrodelantero de 34 años posteó una imagen festejando junto a sus compañeros y escribió: "Atroden". Además, subió fotos junto al "Oso" Pratto para celebrar los tres puntos obtenidos en la liga guaraní ante el histórico archirrival. Olimpia recurrió a la frase de Benedetto para cargar a Cerro Porteño en X. La picante cargada de Benedetto en su cuenta de Instagram. Diego Martínez elogió al Pipa Benedetto, a quien descartó en Boca En la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo, el entrenador argentino opinó que “Darío es un jugador técnicamente muy bueno” que “entiende muy bien cómo manejar situaciones”. Por último, remarcó: "No creo que el equipo no haya podido neutralizarlo, pero me parece que tiene que ver más con una virtud del jugador”. Los números de Palermo como DT de Olimpia de Paraguay Partidos dirigidos : 50.

: 50. Triunfos : 26.

: 26. Empates : 15.

: 15. Derrotas : 9.

: 9. Efectividad : 62%.

Efectividad : 62%.

: 62%. Títulos: Torneo Clausura 2024.

