Los hinchas de Olimpia de Paraguay liquidaron a Palermo y Benedetto: "Mediocres"

Escándalo en Olimpia: los hinchas destrozaron a Palermo y Benedetto

Olimpia de Paraguay no pudo ante Libertad en la Supercopa este jueves 23 de enero y los hinchas destrozaron tanto a Martín Palermo como a Darío Benedetto. A pesar de que hace poco el equipo se consagró campeón del Torneo Clausura 2024 -sin el Pipa en el plantel-, los fanáticos no perdonaron al "Titán" por su planteo en este clásico trascendental que le podía dar otro título. Sin embargo, más allá de que estuvieron cerca de empatarlo no lo lograron y perdieron la chance de ganar el trofeo.

El exdelantero de Boca Juniors que llegó en este mercado de pases estuvo presente desde el arranque, pero su desempeño en el verde césped no fue el esperado. De hecho, muchos cuestionaron su juego y la decisión del DT argentino de incluirlo en el 11 titular. Para colmo, su rival se puso en ventaja cerca del final del primer tiempo, aumentó a los 17 minutos del complemento y aguantó tras el descuento de Olimpia que no llegó a la igualdad. Ante esta situación, los simpatizantes no dudaron en mostrar su enojo en las afueras del estadio.

"El peor, Benedetto vino a caminar. Inútil"; "Palermo, cómo vas a cambiar a Benedetto, nada que ver. Váyanse todos"; "Hay que mejorar bastante. Por lo visto en la pretemporada jugamos contra equipos mediocres porque hoy Libertad le dio un baile 20 minutos fácilmente", fueron algunas de las frases de los hinchas para atacar al "Loco" y al "Pipa". A su vez, cuestionaron la preparación para este encuentro teniendo en cuenta que tendrán que pelear el campeonato local y la Copa Libertadores.

Por otro lado, otros fanáticos también dejaron en claro su opinión: "Palermo tuvo la culpa, Benedetto no anda. A los 5 o 10 minutos lo tenía que haber sacado. Nombre acá no sirve, es jugador que tenga que jugar lo que necesitamos. Pero Olimpia siempre campeón" y hasta un simpatizante se "escapó del trabajo" para ver el partido y añadió que el equipo "fue una vergüenza".

Los hinchas de Olimpia de Paraguay liquidaron a Palermo y Benedetto

Los números de Martín Palermo como DT de Olimpia de Paraguay

Partidos dirigidos : 44.

: 44. Triunfos : 22.

: 22. Empates : 14.

: 14. Derrotas : 8.

: 8. Títulos: Torneo Clausura 2024.

El conmovedor mensaje de Olimpia a Martín Palermo por la muerte de su padre

¡TODO OLIMPIA CONTIGO, TITÁN!

Lamentamos informar el fallecimiento del señor Carlos Jorge Palermo, padre de nuestro actual entrenador.

La Comisión Directiva ha declarado un periodo de duelo de dos días invitando a toda la Comunidad Olimpista a unirse a este momento de reflexión y respeto.

Abrazamos al querido Martín en este complicado momento y enviamos, en nombre de toda la institución, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Q.E.P.D.

Los próximos objetivos del Olimpia de Martín Palermo

Después de perder 2 a 1 con su clásico Libertad la Supercopa (competición a partido único que enfrenta al ganador de la Copa de Paraguay con el puntero de la tabla anual) el jueves 23 de enero, los dirigidos por el "Titán" tendrán dos fuertes desafíos. Luego, comenzará la defensa del título el 27 de ese mismo mes ante Guaraní por la primera fecha del Torneo Apertura. Más adelante, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el principal objetivo de los dirigidos por Martín Palermo en 2025.