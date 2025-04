Mirtha Legrand habló sobre el escándalo de Viviana Canosa con Lizy Tagliani.

Mirtha Legrand se pronunció sin tapujos sobre el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, tras las denuncias de la periodista. La conductora de televisión fue tajante y se animó a cuestionar al canal en el que trabaja por su proceder en este caso.

La madre de Marcela Tinayre planteó el tema para debatirlo junto a sus invitados en su más reciente programa y así dejó ver que tiene una posición tomada respecto del caso Canosa-Tagliani. “El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", comenzó la diva de los almuerzos.

“Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”, continuó Mirtha. Y cerró: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también".

Todo esto se da una semana después de que Viviana Canosa denunciara a Lizy Tagliani en su programa de TV por robos supuestamente ocurridos hace más de diez años y la vinculara con menores de edad, sin dar información certera al respecto.

Viviana Canosa.

Mariana Fabbiani, contra Viviana Canosa y El Trece

"Ayer me amenazaron en la pantalla de El Trece y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entrono estamos muy tranquilos", comenzó su descargo Mariana. Y sumó: "La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites".

La conductora de DDM apuntó de manera directa contra El Trece y sostuvo: "Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Por un punto de rating".

"Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Por eso le quiero hablar a Adrián. Te conozco, son muchos años y pasé por El Trece, te pregunto dónde quedó tu buen gusto. ¿Vas a dejar que todo el prestigio de Canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?", concluyó la conductora.

Antes de esas declaraciones, Viviana Canosa había pronunciado: "Mariana Fabbiani, a vos te digo, que le decís a Ángel de Brito y Yanina Latorre que no pueden estar conmigo porque te rompemos el traste con el rating. Dale, dejate de joder, que también tengo cosas para contar de vos".