Lizy Tagliani habló tras la posibilidad de perder la adopción de su hijo.

Lizy Tagliani continúa bajo el ojo de la tormenta luego de la denuncia que Viviana Canosa hizo en su programa -donde la trató de ladrona, de haber abusado de menores y de ser parte de una supuesta red de trata- y que luego ratificó en Comodoro Py. Y en medio de la incertidumbre por lo que pasará con la adopción de su hijo, la comediante rompió el silencio con un conmovedor mensaje en redes sociales.

Lejos de ocultarse, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) salió a cruzar a la periodista y aseguró que irá hasta las últimas instancias para limpiar su nombre. Además, sostuvo que las declaraciones son totalmente falsas y que “no encontrarán nada” que diga lo contrario. Es por ello que en medio de la guerra mediática, la humorista recurrió a sus redes sociales para compartir un tierno mensaje a su hijo “Tati”, quien se encuentra en proceso de guarda. "Esta foto será un recuerdo de que mamá tiene fuerza siempre", escribió la humorista junto a una imagen de ella cargando en brazos a su hijo.

Quien habló sobre el tema fue el periodista Marcelo Polino en diálogo con Puro Show (El Trece). "Voy a hablar sobre el tema adopción. Lizy, en este momento, está en un proceso de guarda. En el proceso de adopción hay varias etapas: hay guarda provisoria, hay guarda definitiva. Y por estos días a Lizy se le iba a dar la guarda definitiva para que ella pueda iniciar el juicio por adopción. Por ahí la gente no sabe que una vez que se te da la guarda plena el niño aún no puede llevar tu apellido, sino que los papás adoptantes deben iniciar un juicio por la adopción", explicó el periodista. Y sentenció: "Podría llegar a peligrar la adopción del niño".

Asimismo el periodista citó palabras de la conductora, quien se habría referido al tema más temprano: "Lizy dijo que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y ahora no va a salir hasta que no se levante el secreto de sumario. El juez no va a tomar esa determinación definitva hasta que esto termine. Sé que interviene un juzgado muy serio". "Es una situación muy dolorosa", reflexionó Polino.

Se filtraron detalles de la denuncia de Canosa contra Lizy Tagliani: "El nombre"

Al aire de Intrusos (América TV) Lussich leyó un mensaje que una fuente de Tribunales le confió sobre la denuncia que Viviana Canosa presentó contra Lizy Tagliani: "Si bien hay bastante hermetismo hasta el momento sobre la denuncia que presentó Viviana Canosa hoy, más allá de que haya aportado las pruebas digitalmente, el detalle técnico, desde lo judicial me confirman que no habría aportado pruebas, solo habría denunciado hechos". Y arremetió: "Desde el juzgado donde se hizo la presentación consideran que la denuncia es muy endeble".

Teniendo en cuenta las declaraciones de Lussich, ahora la Justicia deberá o bien desestimar la denuncia o investigar e imputar a Lizy Tagliani, iniciando una respectiva investigación. "Esto tiene que ser vital y pronto para que entonces el nombre de una persona no sea echado a los perros de una forma que no tenga retorno", sumó Lussich.