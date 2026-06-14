Quini 6: resultados del domingo 14 de junio de 2026 y controlar boleta.

El sorteo 3.382 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 14 de junio en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda, la Revancha, Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $5.600 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6?

Tradicional: 17 - 33 - 28 - 27 - 26 - 01

17 - 33 - 28 - 27 - 26 - 01 La Segunda: 04 - 08 - 09 - 15 - 28 - 00

04 - 08 - 09 - 15 - 28 - 00 La Revancha: 12 - 35 - 33 - 14 - 16 - 05

12 - 35 - 33 - 14 - 16 - 05 Siempre sale: 12 - 09 - 21 - 41 - 16 - 33

12 - 09 - 21 - 41 - 16 - 33 Premio extra: 17 - 33 - 28 - 27 - 26 - 01 - 04 - 08 - 09 - 15 - 28 - 00 -12 - 35 - 33 - 14 - 16 - 05

Qué días se sortea el Quini 6 y dónde verlo

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Además de la TV Pública, podés seguir el sorteo por Telefe Santa Fe, Canal RTS para la Provincia de Santa Fe, Canal 9 (Paraná), AR12 y LT9 Radio Brigadier López y el canal de YouTube de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

El pozo acumulado es de $5.600 millones.

Cuánto cuesta el Quini 6