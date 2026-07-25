Scaloni 2030: el DT firmó un "contrato" a pedido de un nene para seguir en la Selección Argentina

En medio de las dudas tras el Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó una emotiva escena con un nene que le hizo firmar un "contrato" para seguir en la Selección Argentina hasta 2030.(Foto: Reuters).

Mientras su continuidad al frente de la Selección Argentina sigue sin definirse, Lionel Scaloni vivió un momento tan inesperado como conmovedor. Durante dus días de descanso en Pujato, un niño le acercó un contrato simbólico para convencerlo de dirigir al equipo hasta el Mundial 2030, el DT aceptó el juego, firmó el papel y encendió una luz de esperanza en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

Scaloni atraviesa días emotivos desde que llegó a su ciudad natal. Como ocurrió tras cada una de las grandes conquistas de la Selección Argentina, decenas de hinchas se acercaron hasta su casa para saludarlo, agradecerle por el ciclo histórico que encabezó y pedirle fotos y autógrafos.

Entre todas esas muestras de cariño hubo una que sobresalió por su originalidad. Un niño, consciente de que el entrenador todavía no confirmó si continuará al frente del seleccionado, llegó con un papel que llevaba escrito: "Contrato para el Mundial 2030 Lionel Scaloni".

Lejos de rechazar la ocurrencia, el DT sonrió, tomó el papel y estampó su firma, alimentando la ilusión del pequeño y de miles de argentinos que desean verlo liderando un nuevo proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo. El momento fue registrado por quienes estaban presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Por qué el futuro de Scaloni todavía es una incógnita

La imagen del "contrato" apareció en un contexto muy especial. Tras la caída ante España en la final del Mundial 2026, Scaloni protagonizó una conferencia cargada de emoción en la que, incluso entre lágrimas, dejó abierta la posibilidad de no continuar después de que finalice su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino, en diciembre del 2026.

"Tengo una idea de lo que quiero hacer. Voy a cumplir mi contrato y después analizaré la situación. Siento que necesito pensar, porque no sé si voy a ser capaz de construir algo tan grande como lo que logramos", explicó el entrenador.

Sus declaraciones sorprendieron porque, antes del Mundial, las conversaciones con la AFA para extender el contrato parecían encaminadas y existía optimismo respecto de una renovación automática si Argentina conseguía defender el título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, el desenlace del torneo modificó el escenario.

La renovación generacional, uno de los grandes desafíos

Más allá del golpe deportivo, Scaloni dejó en claro que sus dudas también tienen un fuerte componente futbolístico. El técnico considera que el ciclo que comenzó en 2018 está entrando en una etapa completamente distinta.

Si la Selección Argentina inicia el camino hacia el Mundial 2030 con el mismo cuerpo técnico, deberá afrontar una profunda renovación del plantel. Futbolistas que fueron pilares durante los últimos años, como Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel o Emiliano "Dibu" Martínez, llegarán con una edad mucho mayor o directamente podrían no formar parte del próximo proceso.

"Para seguir hacen falta muchas cosas. Sobre todo volver a resetearse, armar otra vez un grupo como este, que difícilmente vuelva a repetirse. Y eso me duele en el alma", reconoció el entrenador, dejando en evidencia que el aspecto humano pesa tanto como el deportivo en su análisis.

Las declaraciones posteriores a la final no fueron un hecho aislado. Ya en noviembre de 2023, tras la histórica victoria frente a Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias, el entrenador había sorprendido al admitir que necesitaba reflexionar sobre su futuro.

En aquel momento, finalmente decidió renovar hasta diciembre de 2026. Ahora, sin embargo, el contexto parece diferente. La derrota en la final del Mundial reabrió interrogantes que parecían completamente cerrados y obligará a una nueva reunión con Claudio "Chiqui" Tapia para definir los próximos pasos.

El proyecto de juveniles también influye en la decisión

Otro de los aspectos que Scaloni analiza es la continuidad del proyecto integral que desarrolla junto a Pablo Aimar y Diego Placente en las selecciones juveniles, un aspecto clave para el proyecto.

El actual entrenador considera que el trabajo de captación y formación de talentos será determinante para sostener la competitividad de la Selección Argentina durante la próxima década. Esa estructura ya comenzó a producir futbolistas que asoman como el recambio natural de la generación campeona del mundo.

En la AFA mantienen confianza en que el técnico seguirá al frente del equipo. Además del respaldo deportivo, Scaloni está muy cerca de alcanzar un récord histórico: con 104 encuentros dirigidos, podría superar los 124 partidos de Guillermo Stábile y convertirse en el entrenador con más presencias en la historia de la Selección Argentina