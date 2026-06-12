La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 12 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 12 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 12 de junio de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 6194
- 1: 6194
- 2: 3486
- 3: 8665
- 4: 0574
- 5: 0775
- 6: 0072
- 7: 9281
- 8: 1260
- 9: 3276
- 10: 6259
- 11: 8061
- 12: 1291
- 13: 1920
- 14: 0349
- 15: 0280
- 16: 6130
- 17: 6918
- 18: 5627
- 19: 1632
- 20: 3819
Letras de la Nacional: C J M V
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 9965
- 1: 9965
- 2: 6794
- 3: 5486
- 4: 8045
- 5: 8694
- 6: 7102
- 7: 4633
- 8: 3076
- 9: 7538
- 10: 4148
- 11: 2462
- 12: 2069
- 13: 4666
- 14: 9495
- 15: 9170
- 16: 7149
- 17: 0458
- 18: 2518
- 19: 9014
- 20: 0777
08:35 | 11/06/2026
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