Turismo sostenible: La Rioja postuló a tres localidades para el Best Tourism Village de ONU

La Rioja profundiza su estrategia para consolidarse como uno de los destinos emergentes del turismo sostenible en Argentina. En ese marco, el Gobierno provincial avanzó con la postulación de Olta, Sanagasta y Banda Florida al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una propuesta internacional que reconoce a pueblos rurales con fuerte identidad cultural, compromiso ambiental y modelos de desarrollo turístico sostenibles.

La iniciativa busca destacar destinos que preservan sus tradiciones, protegen sus recursos naturales y generan oportunidades económicas a partir de un turismo responsable e inclusivo. Desde la Secretaría de Turismo provincial señalaron que trabaja de manera articulada con los municipios para elaborar las postulaciones técnicas, realizar diagnósticos territoriales y producir material audiovisual destinado a mostrar el potencial turístico, histórico y cultural de cada localidad.

El objetivo es posicionar a La Rioja dentro de una red internacional de cooperación entre pueblos turísticos, lo que potencia además la llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, la cultura y las economías regionales.

Sanagasta apuesta a su patrimonio paleontológico y cultural

Entre las localidades postuladas, Sanagasta aparece como uno de los destinos con mayor singularidad científica y turística de la provincia. La región es reconocida por los hallazgos paleontológicos vinculados a nidos de dinosaurios descubiertos en su parque geológico, considerados uno de los principales atractivos científicos y educativos del país.

A esto se suma una fuerte identidad cultural asociada a la producción vitivinícola y a distintas prácticas artesanales que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad. Desde el área de Turismo destacaron que la convivencia entre ciencia, tradición y paisaje natural convierte a Sanagasta en un destino con gran potencial para el turismo internacional especializado.

Por su parte, Banda Florida busca posicionarse a partir de su valor geológico y paisajístico, considerado un testimonio natural de la historia de la Tierra. La postulación pone el foco en la necesidad de preservar ecosistemas frágiles y promover un modelo de turismo comunitario que permita generar oportunidades para residentes, emprendedores y guías locales del departamento General Felipe Varela.

Además del atractivo natural, el proyecto apunta a fortalecer circuitos turísticos sustentables vinculados al patrimonio ambiental y cultural del oeste provincial. La candidatura de Olta incorpora un perfil fuertemente ligado a la memoria histórica y a la identidad cultural riojana.

Un camino que comenzó con Famatina

La localidad es reconocida por sus paisajes serranos, por su tradición productiva vinculada a la actividad caprina y por haber inspirado el célebre tango “Caminito”. Desde la provincia remarcaron que Olta reúne elementos históricos, culturales y naturales que le permiten construir una narrativa turística auténtica y diferencial para el visitante internacional.

Las nuevas postulaciones se suman al antecedente de Famatina, que en 2025 fue seleccionado como candidato oficial argentino para representar al país en el programa internacional. Ese proceso permitió fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios y las comunidades locales en torno a políticas de turismo sostenible y desarrollo territorial.

Con esta nueva presentación, La Rioja busca ampliar su presencia en circuitos internacionales de promoción turística y consolidar un modelo basado en la valorización del patrimonio natural, cultural y comunitario de sus pueblos.