“Hay una desinversión absoluta”: Vialidad Formosa apuntó contra Milei por el freno a las rutas nacionales

En una jornada marcada por la inauguración de siete nuevas obras educativas encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán en distintas colonias del interior provincial, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se volvió a poner el foco sobre el freno de la obra pública por decisión de Nación y cuestionó la paralización de proyectos estratégicos para Formosa.

Javier Caffa, funcionario a cargo del área, se refirió especialmente a la pavimentación de la Ruta Provincial N° 23, una obra considerada clave para la integración territorial y el desarrollo productivo de una amplia región del centro-norte provincial, que actualmente permanece detenida tras el retiro del financiamiento nacional.

Según explicó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), desde la llegada del Gobierno de Javier Milei se produjo una interrupción total de las inversiones destinadas tanto a nuevas obras como al mantenimiento de la infraestructura vial existente. “Hay una desinversión absoluta”, sostuvo Caffa, quien advirtió que el escenario actual afecta no sólo a Formosa sino a toda la red vial argentina.

Una conexión estratégica para el interior provincial

La Ruta Provincial N° 23 conecta el empalme con la Ruta Nacional N° 81, a la altura de Palo Santo, con la Ruta Nacional N° 86 en General Belgrano, y atraviesa una zona productiva y rural de enorme importancia para el interior formoseño. El proyecto contemplaba la pavimentación de 78 kilómetros, además de la construcción de seis puentes de hormigón armado pretensado sobre distintos riachos que cruzan el trazado.

Caffa recordó que la obra ya había sufrido una interrupción durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el financiamiento fue retirado y el contrato original debió rescindirse. Posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fernández, el proyecto volvió a licitarse tras gestiones impulsadas por la administración provincial.

Esa reactivación permitió retomar los trabajos con dos empresas y ejecutar distintos tramos de la obra.Sin embargo, el funcionario denunció que la actual administración nacional volvió a frenar el proyecto al suspender los fondos destinados a infraestructura.

Preocupación por el deterioro vial

“Nunca pasó algo así”, afirmó, al advertir que hoy existe una ausencia total de inversión en infraestructura. El administrador de Vialidad Provincial aseguró que el impacto del ajuste ya se observa en el deterioro progresivo de rutas nacionales y provinciales, producto de la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones.

En ese sentido, consideró “inédito” el escenario actual y remarcó que incluso gobiernos anteriores con orientación económica liberal mantuvieron algún nivel de intervención en materia vial y también cuestionó la intención del Gobierno nacional de transferir responsabilidades a las provincias sin acompañarlas con recursos económicos para sostener las tareas de mantenimiento y ejecución de obras.

Caffa remarcó además que existen recursos específicos provenientes de impuestos a los combustibles que, por ley, deberían destinarse a infraestructura vial y mantenimiento de rutas.

Por ello, expresó preocupación por el destino de esos fondos y alertó que la paralización de la obra pública terminará con un impacto directo sobre la seguridad vial, la conectividad regional y el desarrollo productivo.

La situación de la Ruta Provincial N° 23 se transformó así en uno de los ejemplos que el Gobierno provincial utiliza para cuestionar el freno de las inversiones nacionales en infraestructura, en un contexto donde distintas obras estratégicas permanecen paralizadas en Formosa y en otras provincias del país.