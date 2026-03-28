Infraestructura y desarrollo: La Rioja impulsa obras hídricas en zonas rurales para potenciar la producción

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, puso en marcha un plan estratégico hídrico con el objetivo de garantizar el suministro de agua en parajes y localidades rurales. En ese marco, el Gobierno provincial avanza con perforaciones y sistemas de bombeo, mediante operativos de mantenimiento preventivo y correctivo en puntos clave, con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

De esta manera, y bajo la premisa de una política hídrica con sentido social y federal, los equipos técnicos del Ministerio de Agua y Energía desplegaron intervenciones en diversos departamentos para asegurar la continuidad del servicio.

El operativo territorial

El operativo territorial se desplegó por diversos puntos estratégicos donde la provisión de agua depende de sistemas de bombeo en óptimas condiciones. Uno de los puntos alcanzados es el departamento Rosario Vera Peñaloza, en la localidad de Mascasín, el área de electromecánica llevó a cabo el recambio de una bomba sumergible y la renovación total de la cañería de impulsión, una obra fundamental para estabilizar la presión y el caudal en una zona clave del sur provincial.

Otro lugar donde trabajó el equipo técnico fue en el departamento Arauco, en el distrito de Villa Mazán, donde se intervino en la perforación local. Allí se realizó el cambio de la bomba sumergible y tareas integrales de mantenimiento en el tablero eléctrico, garantizando la seguridad y eficiencia del sistema energético que sostiene la extracción.

El mantenimiento también se llevó adelante en zonas rurales cercanas a la capital provincial, sobre la Ruta Provincial N° 5, en el paraje Santo Domingo, específicamente en el campo conocido como “De los Españoles”. Allí se concretó el recambio de la bomba sumergible, restableciendo la normalidad del suministro para familias y productores de la zona.

Con estas acciones, la Provincia reafirma su compromiso de llegar a cada rincón del territorio, mejorando las condiciones de vida en los parajes más alejados mediante una infraestructura hídrica moderna, eficiente y sostenible.

La Rioja impulsa la ganadería en Los Llanos frente a la sequía

A partir de un plan provincial para mitigar los efectos de la sequía, el INTA La Rioja impulsa el desarrollo local con el objetivo de fortalecer el sector ganadero en Los Llanos riojanos, en articulación con el gobierno provincial.

La iniciativa forma parte de un esquema de asistencia con foco en los radios censales más afectados por la sequía forrajera, identificados a través de un sistema de alerta temprana. En este marco, el Ministerio de Producción y Ambiente de La Rioja, junto a un comité de contingencia interinstitucional, busca dar respuestas oportunas a los productores ganaderos frente a eventos climáticos adversos.

En el marco del Consejo Local Asesor del INTA, con la participación del SENASA y la UNLaR, se realizan gestiones para habilitar el Laboratorio de Diagnóstico de Salud Animal. Este laboratorio ofrecerá al sector productivo y a las comunidades cercanas el servicio de análisis de brucelosis, evitando el envío de muestras a laboratorios habilitados en Córdoba o Bariloche y reduciendo así costos y distancias.