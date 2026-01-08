La Rioja reforzó obras hídricas para garantizar el acceso al agua potable en el territorio provincial

En el marco de las obras hídricas que impulsa la provincia de La Rioja para garantizar el acceso al agua potable, el Gobierno de Ricardo Quintela coordinó con el departamento de Famatina trabajos de limpieza y mantenimiento en los drenes del sistema de captación del agua, con el objetivo de resguardar el servicio de distribución.

El operativo fue coordinado junto a la intedenta Adriana Olima y abastecen la plata potabilizadora y fueron ejecutadas con una maquina perteneciente al municipio.

Estos trabajos se dieron en simultaneo con las últimas lluvias y tienen como fin de evitar el ingresos de agua y sedimentos a las galerías filtrantes con el funcionamiento del sistema y la calidad del servicio.

"Estos trabajos son muy importantes porque el agua que se toma en este sector garantiza el servicio eficientemente a toda la comunidad de Famatina, es por eso que coordinamos junto con la intendenta Olima todo lo necesario para sostener el servicio”, describió el secretario de Aguas, Edgardo Karam, en diálogo con medios locales.

Protocolo en la prevención del dengue

De cara al período de mayor presencia de dengue, La Rioja llevó adelante distintos operativos preventivos para evitar la propagación del mosquito Aedes Aegypti.

En el marco, se realizó un operativo de recolección de neumáticos en desuso en la capital provincial en la que se desplegó un operativo territorial que recorrió distintas gomerías de la ciudad. La iniciativa tiene como objetivo evitar que los neumáticos se conviertan en espacios propicios para la reproducción del mosquito transmisor del dengue y, al mismo tiempo, garantizar la correcta disposición final de estos residuos además de promover la cultura del reciclaje.

Qué hacer si tengo dengue

Si se presentan síntomas compatibles con el dengue, como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares y náuseas, lo más importante es acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Es fundamental no automedicarse, especialmente hay que evitar el consumo de aspirinas o ibuprofeno, ya que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de hemorragias.

Solo se recomienda el uso de paracetamol bajo supervisión médica para controlar la fiebre y el dolor, siempre respetando las dosis indicadas por el profesional. Durante el proceso de recuperación, se debe mantener un reposo absoluto y asegurar una hidratación constante con mucha agua, jugos de frutas o sales de rehidratación oral.

También es vital utilizar repelente y telas mosquiteras para evitar que nuevos mosquitos te piquen y puedan transmitir el virus a otras personas de tu entorno. Mantenerse alerta a los llamados "signos de alarma", como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado de mucosas, ante los cuales se debe buscar atención médica de urgencia sin demora.