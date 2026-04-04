Cómo viajar gratis en subte y colectivos en abril 2026

Los bancos y billeteras virtuales actualizaron las opciones para viajar gratis en abril 2026. Las alternativas que variarán según la modalidad de pago, incluirán desde un 50% de cobertura en el valor de los boletos, hasta un 100%, conforme al tope de reintegro.
Los reintegros se mostrarán una vez como salvoconductos para los bolsillos de millones de usuarios, luego de la última actualización del 4.9% del cuadro tarifario en los servicios de transporte que elevó el mínimo en las unidades de la Ciudad de Buenos Aires a $ 715,24, en la provincia de Buenos Aires a $ 871,30 y los subtes porteños a $ 1414.
¿Cómo viajar gratis en subtes y colectivos en abril 2026?
Naranja X | NFC | Subtes y colectivos
- 100% de reintegro. Tope : $10.000 por tarjeta
Mercado Pago | QR
- 100% de reintegro. Tope: $10.000
Solo para quienes tienen el beneficio disponible en la solapa BENEFICIOS en MP
Visa débito | NFC
- 100% de reintegro
- Tope : $10.000 x tarjeta (en subte y colectivo)
Ripio NFC
- 100% reintegro- Tope : según nivel en Ripio
Cuenta DNI en colectivos
- Tarjetas de débito Visa emitidas por el BAPRO y vinculadas a la billetera virtual de la entidad
- 100% de reintegro
MODO | Con tarjetas Visa en colectivos | Tecnología NFC
- 100% de reintegro
- Promoción válida con Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro y ICBC
¿Cuánto sale el boleto de colectivo desde abril en el Conurbano?
- De entre 0 a 3 kilómetros: $ 871,30
- De 3 a 6 kilómetros:$ 970,63
- De 6 a 12 kilómetros: $ 1045,40
- De 12 a 27 kilómetros: $ 1120,24
¿Cuánto sale el boleto de colectivo desde abril en la Ciudad de Buenos Aires?
- De entre 0 a 3 kilómetros: $ 871,30
- De 3 a 6 kilómetros:$ 794,74
- De 6 a 12 kilómetros: $ 855,97
- De 12 a 27 kilómetros: $ 917,24
¿Cuánto sale el pasaje de subte desde abril en la Ciudad de Buenos Aires?
Las tarifas del subte porteño pasaron de $ 1363 a $ 1414. Mientras, el boleto sin SUBE registrada quedó en $ 2248,26.