Cómo viajar gratis en subte y colectivos en abril 2026

Los bancos y billeteras virtuales actualizaron las opciones para viajar gratis en abril 2026. Las alternativas que variarán según la modalidad de pago, incluirán desde un 50% de cobertura en el valor de los boletos, hasta un 100%, conforme al tope de reintegro.

Los reintegros se mostrarán una vez como salvoconductos para los bolsillos de millones de usuarios, luego de la última actualización del 4.9% del cuadro tarifario en los servicios de transporte que elevó el mínimo en las unidades de la Ciudad de Buenos Aires a $ 715,24, en la provincia de Buenos Aires a $ 871,30 y los subtes porteños a $ 1414.

¿Cómo viajar gratis en subtes y colectivos en abril 2026?

Naranja X | NFC | Subtes y colectivos

100% de reintegro. Tope : $10.000 por tarjeta

Mercado Pago | QR

100% de reintegro. Tope: $10.000

Solo para quienes tienen el beneficio disponible en la solapa BENEFICIOS en MP

Visa débito | NFC

100% de reintegro

Tope : $10.000 x tarjeta (en subte y colectivo)

Ripio NFC

100% reintegro- Tope : según nivel en Ripio

Cuenta DNI en colectivos

Tarjetas de débito Visa emitidas por el BAPRO y vinculadas a la billetera virtual de la entidad

100% de reintegro

MODO | Con tarjetas Visa en colectivos | Tecnología NFC

100% de reintegro

Promoción válida con Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro y ICBC

¿Cuánto sale el boleto de colectivo desde abril en el Conurbano?

De entre 0 a 3 kilómetros: $ 871,30

De 3 a 6 kilómetros:$ 970,63

De 6 a 12 kilómetros: $ 1045,40

De 12 a 27 kilómetros: $ 1120,24

¿Cuánto sale el boleto de colectivo desde abril en la Ciudad de Buenos Aires?

De entre 0 a 3 kilómetros: $ 871,30

De 3 a 6 kilómetros:$ 794,74

De 6 a 12 kilómetros: $ 855,97

De 12 a 27 kilómetros: $ 917,24

¿Cuánto sale el pasaje de subte desde abril en la Ciudad de Buenos Aires?

Las tarifas del subte porteño pasaron de $ 1363 a $ 1414. Mientras, el boleto sin SUBE registrada quedó en $ 2248,26.