ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026: fechas de cobro para jubilados, pensionados y AUH

Cobros en ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Como cada mes, los cobros se organizan según la terminación del DNI, en un esquema que busca ordenar la liquidación de haberes y evitar la saturación del sistema.

El cronograma incluye a titulares de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, prestaciones por desempleo y otros beneficios. Las fechas comienzan el 10 de abril y se extienden hasta el 30, con diferencias según el tipo de prestación y el monto percibido.

Jubilados y pensionados: todas las fechas de cobro

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario será el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de abril.

10 de abril. DNI terminados en 1: 13 de abril.

13 de abril. DNI terminados en 2: 14 de abril.

14 de abril. DNI terminados en 3: 15 de abril.

15 de abril. DNI terminados en 4: 16 de abril.

16 de abril. DNI terminados en 5: 17 de abril.

17 de abril. DNI terminados en 6: 20 de abril.

20 de abril. DNI terminados en 7: 21 de abril.

21 de abril. DNI terminados en 8: 22 de abril.

22 de abril. DNI terminados en 9: 23 de abril.

Quienes superan el haber mínimo cobrarán:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril.

24 de abril. DNI termiandos en 2 y 3: 27 de abril.

27 de abril. DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril.

28 de abril. DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril.

29 de abril. DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril.

AUH, embarazo y asignaciones: el calendario de pagos completo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares por Hijo cobrarán en las mismas fechas que jubilados con haber mínimo:

Del 10 al 23 de abril, según terminación de DNI (del 0 al 9).

La Asignación por Embarazo mantiene el mismo esquema de fechas.

Cobros en ANSES.

La Asignación por Prenatal se pagará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril.

14 de abril. DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril.

15 de abril. DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril.

16 de abril. DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril.

17 de abril. DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril.

La Asignación por Maternidad se abonará entre el 14 de abril y el 12 de mayo, sin importar la terminación del DNI. Lo mismo ocurre con las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), que se liquidarán del 13 de abril al 12 de mayo.

Pensiones no contributivas y desempleo: cuándo se cobra

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril.

10 de abril. DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril.

13 de abril. DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril.

14 de abril. DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril.

La Prestación por Desempleo se pagará: