Beneficios ANSES para jubilados: descuentos en supermercados para ahorrar

Los descuentos para jubilados se aplican automáticamente al pagar con débito.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un beneficio económico destinado a jubilados y pensionados que puede resultar clave para afrontar los gastos habituales, sobre todo cuando el presupuesto comienza a ajustarse hacia fin de mes.

Se trata de los "Beneficios ANSES", un programa que permite acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos. Gracias a esta herramienta, los adultos mayores pueden conseguir un ahorro significativo en la compra de alimentos, artículos de limpieza y productos de uso cotidiano.

Los descuentos para jubilados se aplican automáticamente al pagar con débito, sin necesidad de inscribirse previamente ni presentar cupones. Solo tenés que usar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobrás tu haber.

Cómo funcionan los Beneficios ANSES

El programa, impulsado dentro del esquema de Beneficios Capital Humano, alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país y a las principales cadenas de supermercados, que en conjunto suman más de 12.000 puntos de venta.

En líneas generales, los descuentos comienzan en un 10% para compras en supermercados, y en muchos casos no tienen tope de reintegro. A su vez, en rubros específicos como productos de limpieza y perfumería, las rebajas pueden llegar hasta el 20%.

Supermercados adheridos durante marzo 2026

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, y hasta un 20% en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: brindan un 10% de descuento general sin límite de reintegro.

Carrefour: aplica un 10% de descuento en todos los productos, con un tope de reintegro de $35.000.

Día: ofrece un 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción.

Changomás: brinda un 10% de descuento con un límite de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000.

Supermercados Toledo: se destaca con un 20% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

En cadenas como Toledo el descuento llega al 20% sin tope.

Promociones bancarias para combinar

Una de las ventajas más importantes es que los Beneficios ANSES pueden combinarse con promociones bancarias vigentes, lo que permite potenciar aún más el ahorro.

Banco de la Nación Argentina

Reintegro extra del 5% pagando con tarjeta mediante la app BNA+ MODO. Tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

Banco Galicia

Hasta un 25% de ahorro y posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. Tope mensual de $20.000.

Banco Supervielle

20% de descuento los martes en cadenas seleccionadas, además de otras promociones.

Banco Provincia (Cuenta DNI)

5% de descuento en supermercados, con tope de $5.000 por semana.

Podés combinar los beneficios ANSES con promociones de tu banco para maximizar el ahorro. Por ejemplo, si usás un supermercado adherido y pagás con una tarjeta que también ofrece reintegro, el descuento total puede superar el 15% o 20%.

Cómo encontrar comercios adheridos

Para saber dónde utilizar estos descuentos, los jubilados y pensionados pueden acceder al buscador disponible en el sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar). Allí es posible filtrar por:

Provincia.

Localidad.

Rubro (supermercados, almacenes, farmacias, etc.).

El sistema te mostrará los comercios de cercanía adheridos al programa, con sus direcciones y condiciones de descuento.