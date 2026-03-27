AUH de ANSES en abril 2026: requisitos y quiénes pueden cobrar $445.000

AUH para discapacidad: requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en abril de 2026 los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un incremento del 2,9%, en línea con la movilidad basada en la inflación mensual. Con este ajuste, la AUH por discapacidad alcanza un monto total de $445.003 por hijo.

Este valor corresponde al haber completo del beneficio, aunque no todo se percibe de manera directa cada mes. Como establece el esquema vigente, ANSES retiene el 20% del monto hasta que se cumplan los controles obligatorios de salud y educación. De esta manera, el pago mensual efectivo es de $356.002,40, mientras que el porcentaje retenido se acumula y se paga posteriormente una vez presentada la documentación correspondiente.

La AUH con discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores que tengan a cargo personas con discapacidad y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Esto incluye a quienes están desocupados, trabajan en la informalidad o perciben ingresos bajos dentro de los límites fijados por el organismo. A diferencia de la AUH general, en estos casos no existe un tope de edad para el beneficiario.

AUH: cuándo cobro en abril

Cómo acceder al beneficio de AUH por Discapacidad

Para acceder al beneficio es requisito contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, acreditar el vínculo con la persona a cargo y mantener actualizada la información personal y del grupo familiar en ANSES. El cumplimiento de estas condiciones es clave para la aprobación y continuidad del cobro.

En abril también se introducen algunas novedades en la forma de liquidación. En determinados casos, ANSES podrá habilitar el pago del 100% del beneficio sin aplicar la retención del 20%. Esto ocurre cuando los controles obligatorios se validan de manera automática, especialmente en el caso de menores de hasta 4 años.

Además del monto principal, se mantienen otros complementos asociados, como el Plan de los Mil Días, que también se actualiza y alcanza los $51.547. En cambio, la Tarjeta Alimentar no registra modificaciones en este período.

Cuándo pagan AUH ANSES por discapacidad

El trámite para acceder a la AUH con discapacidad puede iniciarse de forma online a través de los canales oficiales de ANSES o de manera presencial con turno previo. Una vez aprobada la solicitud y verificada la documentación, el beneficio se liquida automáticamente todos los meses en la cuenta del titular.

Qué pasa con el resto de las asignaciones sociales en abril

En paralelo, otras prestaciones también se actualizarán en el mismo porcentaje. La AUH general alcanzará los $136.653,44, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se ubicará en $129.974,24. Sin embargo, la AUH con discapacidad continúa destacándose por su mayor nivel de cobertura, reflejando el esfuerzo del sistema por sostener ingresos en los sectores más vulnerables.

Por el momento, la ANSES no publicó el calendario oficial de pagos para abril. Como es habitual, las fechas se organizarán según la terminación del DNI. En términos generales, los pagos de asignaciones suelen comenzar en la segunda semana del mes y se extienden de manera escalonada, permitiendo ordenar la acreditación de los haberes en todo el país. Con este nuevo ajuste, la AUH con discapacidad vuelve a actualizarse en línea con la inflación, en un esquema que busca evitar mayores retrasos frente a la evolución de los precios, aunque el desafío de sostener el poder de compra sigue siendo central para los beneficiarios.