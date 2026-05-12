Macri desafía ruidos internos: sin el aval del PRO no hay acuerdo con LLA

El PRO volvió a sorprender con otro mensaje teledirigido al Gobierno nacional camino a las elecciones del 2027: “El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera” una mejora en la calidad de vida. Una posición crítica y que marca una clara distancia estratégica con la administración central que, advierten algunos, no es compartida por todos aunque en la cúpula del macrismo aseguran que dentro del espacio existe unidad en el diagnóstico. ¿Se traba la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza? Para la conducción amarilla, son los violetas los que hasta ahora frenaron cualquier chance de acuerdo.

La seguidilla de mensajes ya lleva varios días. El fin de semana, el partido hizo un posteo en redes sociales que fue acompañado, por esas mismas horas, por declaraciones de Fernando de Andreis, mesa chica de Mauricio Macri, sobre Patricia Bullrich, la funcionaria con mejor imagen del Gobierno y aspiraciones electorales propias. Para él, frente a los rumores de un acercamiento entre la dirigenta violeta y el espacio amarillo, “lo mejor” que la senadora podría hacer por el país “es dejar de pasar de un partido a otro”.

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“El resto del PRO no piensa lo mismo”, le respondió el bullrichista Damián Arabia en una entrevista con Infobae. Para el diputado de La Libertad Avanza, “si tendemos a dividirnos, beneficiamos a los muchachos de enfrente. Entonces, no hay que hacerles el juego. Con los diputados del PRO, votamos todos juntos, todos los días”. Una lectura y palabras muy similares a las circuladas en off, el lunes, dentro del propio macrismo para ponerle paños fríos al manifiesto de Mauricio. Algunos piensan que el expresidente podría quedar aislado, de no avalar ningún acuerdo.

Como contó El Destape, la publicación del manifiesto generó ruidos internos. En territorio, gobernadores y dirigentes de peso avisaron que las críticas de Macri no serán un impedimento para buscar acuerdos electorales con La Libertad Avanza, incluso con la posibilidad de desoír el mandato nacional para pactar en lo local. Un escenario al que, cerca del expresidente, le bajaron el precio: “Ningún acuerdo será sin el OK institucional del partido”. Para que eso suceda, ambas fuerzas deberían reconstruir una relación que, hoy por hoy, "está rota".

La desconexión entre el mensaje nacional y el alboroto interno fue vista como un problema de egos de los referentes de distrito. “¿Desde cuándo un partido consulta con diputados o gobernadores sobre qué comunicar?”, se preguntó una fuente cercana al expresidente, quien también calificó como “normal” este tipo de desencuentros en plena etapa de negociación. Para el entorno de Macri, “nadie discute el contenido que, de hecho, es un refrito de lo que Mauricio viene diciendo en público desde marzo”.

Cerca del jefe amarillo advierten que si un posteo en redes sociales logró generar esta oleada de “nervios” y repercusiones, las consecuencias de las siguientes jugadas serán aún más divertidas. Así, para el expresidente esto recién empieza y habrá muchos más movimientos estratégicos a futuro con un solo objetivo: llegar al 2027 con un PRO competitivo.

Macri, aseguran, tiene un marcado interés por reposicionar al partido para competir en las elecciones del año que viene a lo largo y ancho del país. Una misión que ya empezó a mostrar avances con sus viajes al interior, con la convocatoria a actos de mucha concurrencia, varios pedidos para visitar distintas provincias —ya estuvo en Chaco y Corrientes, además tiene previsto estar en Buenos Aires este viernes, además de Mendoza y Entre Ríos a fin de mayo y principios de junio respectivamente—.

Los gobernadores o dirigentes territoriales no son los únicos interesados en conversar con el jefe del PRO, también recibió llamados de empresarios y otros actores de relevancia que le pidieron que el partido amarillo sea una opción en 2027. La que se filtró fue la que el fundador amarillo mantuvo con Paolo Rocca, CEO de Techint atacado por Javier Milei, un movimiento que confirma que el círculo rojo vuelve a mirar a Macri como un contrapunto necesario al estilo libertario.