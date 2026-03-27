Jubilados abril 2026 y ANSES: qué cambia, aumentos, bono y fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los haberes para el mes de abril de 2026, que incluyen un aumento del 2,9% en las jubilaciones y pensiones, calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. La actualización alcanza también a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que se mantiene sin cambios desde hace dos años y que está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, aunque también alcanza de forma proporcional a quienes tienen haberes por debajo de ese tope hasta alcanzarlo.

Los nuevos montos con el aumento y el bono

Con la suba del 2,9%, los haberes previsionales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31. Con el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $450.319,31 .

Jubilación máxima: $2.559.188,91.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44. Con el bono de $70.000, el total es $374.255,44 .

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $266.223,52. Con el bono de $70.000, se perciben $336.223,52 .

Pensión Madre de 7 hijos: $380.319,31. Con el bono de $70.000, totaliza $450.319,31.

En abril también se actualizan en el mismo porcentaje la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la AUH para hijo con discapacidad, y las asignaciones familiares por hijo e hijo con discapacidad.

Calendario de pagos para abril

El cronograma de pagos organizado por ANSES para jubilados y pensionados es el siguiente:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

Terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

Terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

Terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Terminación 0: viernes 10 de abril

1: lunes 13 de abril

2: martes 14 de abril

3: miércoles 15 de abril

4: jueves 16 de abril

5: viernes 17 de abril

6: lunes 20 de abril

7: martes 21 de abril

8: miércoles 22 de abril

9: jueves 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Terminaciones 0 y 1: viernes 24 de abril

2 y 3: lunes 27 de abril

4 y 5: martes 28 de abril

6 y 7: miércoles 29 de abril

8 y 9: jueves 30 de abril

Un refuerzo que pretende "sostener" el poder adquisitivo

La continuidad del bono de $70.000 se convierte en un alivio para los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal factor de ajuste de los haberes. Con la suba del 2,9% y el refuerzo extraordinario, el ingreso de los jubilados que perciben la mínima supera los $450.000, una cifra que intenta compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. ANSES recomienda a los beneficiarios consultar las fechas de cobro según su terminación de DNI para evitar aglomeraciones y planificar la percepción de sus haberes.