Uno por uno: ANSES confirmó los aumentos para abril 2026

La jubilación mínima con el bono llega a $450.319 en abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó desde abril un aumento del 2,9% en todas las prestaciones. Conocé las nuevas escalas y las fechas de cobro según tu DNI.

Cuánto cobran los jubilados en abril

El incremento del 2,9% que ANSES aplicó desde abril alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el nuevo monto es de $380.319,31. A ese valor se suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso total queda en $450.319,31.

En el otro extremo, la jubilación máxima pasó de $2.487.063,95 a $2.559.188,80. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentó a $304.255,44, mientras que las pensiones no contributivas por discapacidad y vejez subieron a $266.223,52. Las madres de siete hijos cobran el mismo haber que la jubilación mínima: $380.319,31.

Cuándo cobro según mi DNI

El calendario de pagos de abril está segmentado por tipo de prestación y terminación de DNI. Para jubilados y pensionados con haber mínimo, las fechas arrancan el 10 de abril con los DNI terminados en 0 y se extienden hasta el 23 de abril para los terminados en 9.

Quienes cobran haberes superiores al mínimo tienen sus fechas desde el 24 de abril (DNI 0 y 1) hasta el 30 de abril (DNI 8 y 9). Las Pensiones No Contributivas se pagan entre el 10 y el 15 de abril según la terminación, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue el mismo cronograma que las jubilaciones mínimas.

AUH y Tarjeta Alimentar: los nuevos montos

La AUH también recibió el aumento del 2,9%. A partir de abril, cada hijo menor de 18 años representa un haber de $136.666. Es importante recordar que ANSES retiene el 20% de este monto hasta que se presente la Libreta de Escolaridad y Vacunación, por lo que el pago mensual directo queda en $109.332,80.

Para los hijos con discapacidad, la AUH subió a $445.003, sin límite de edad. La Tarjeta Alimentar, que acompaña a la AUH, mantiene sus valores según la cantidad de hijos, con incrementos que se liquidan junto con la asignación.

Asignaciones familiares (SUAF): las escalas actualizadas

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también ajustó sus valores. La asignación por hijo en el rango 1 pasó a $68.341, mientras que por hijo con discapacidad subió a $222.511. El prenatal se fijó en el mismo valor que la asignación por hijo: $68.341.

Las Asignaciones de Pago Único también tuvieron su actualización. Por nacimiento, el monto quedó en $79.660; por matrimonio, en $119.275; y por adopción, en $476.268. La asignación por cónyuge, en tanto, aumentó a $16.581.

La AUH por hijo aumentó a $136.666 con el 2,9% de ajuste.

Cómo saber si te corresponde el aumento

Si sos jubilado, pensionado o titular de alguna asignación de ANSES, el aumento ya se aplicó de manera automática. Podés consultar el nuevo monto ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí vas a encontrar el detalle de tu haber actualizado y las fechas de cobro según tu DNI.

También podés verificar el estado de tus asignaciones familiares y confirmar si la Libreta de Escolaridad ya fue presentada para liberar el 20% retenido de la AUH.