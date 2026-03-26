Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en abril 2026: quiénes cobran y requisitos

Cuánto se cobra de APU por nacimiento en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en abril la Asignación de Pago Único (APU) por nacimiento, un beneficio económico que se otorga por única vez a las familias tras la llegada de un hijo. Se trata de una prestación que forma parte del sistema de asignaciones familiares y que busca acompañar uno de los momentos más importantes del hogar.

A diferencia de otros ingresos mensuales, este pago se acredita en una sola vez y su acceso depende del cumplimiento de requisitos formales, tanto en materia de ingresos como en la correcta registración del nacimiento.

ANSES: cómo puedo cobrar APU en marzo

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en abril

Con la actualización vigente, el monto de la asignación por nacimiento en abril de 2026 se ubica en $79.659. Este valor puede presentar variaciones según la zona de residencia o la situación particular del grupo familiar, ya que ANSES evalúa estos factores al momento de otorgar el beneficio.

Para acceder, también es necesario respetar los topes de ingresos establecidos:

Ingreso máximo individual : $2.722.595

: $2.722.595 Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190

Si alguno de estos límites es superado, la solicitud puede ser rechazada.

ANSES: cómo cobrar APU por nacimiento

Quiénes pueden cobrar la APU por nacimiento

El beneficio está dirigido a distintos grupos que forman parte del sistema de seguridad social. Pueden solicitarlo:

Trabajadores en relación de dependencia.

Trabajadores rurales o de temporada.

Personas que perciben la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por hijo con discapacidad o la asignación por embarazo.

Existe un plazo de hasta dos años desde el nacimiento para iniciar el trámite.

ANSES: Requisitos para cobrar la APU y cómo acceder

Para cobrar la APU por nacimiento, es fundamental que el hecho haya sido registrado correctamente en ANSES. Además, se deben cumplir las condiciones administrativas y de ingresos exigidas por el organismo.

El trámite debe realizarse dentro del plazo correspondiente y, una vez aprobado, el pago se acredita por única vez dentro del calendario vigente. A diferencia de otras prestaciones, no se asignan fechas según la terminación del DNI, sino que el cobro se realiza dentro del período habilitado.

De esta manera, la asignación por nacimiento se consolida como un ingreso puntual que acompaña a las familias en el inicio de una nueva etapa, con un monto actualizado que busca sostener el poder adquisitivo frente a la dinámica de precios.