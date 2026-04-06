Efemérides del 6 de abril: qué pasó un día como hoy

Omar Carrasco.

Cada 6 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la publicación de la novela El Principio, la asunción de Julio Grondona como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hasta el hallazgo del cuerpo del soldado Omar Carrasco.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1896 - Juegos Olímpicos

Empezaron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna, en los que compitieron 214 atletas varones de catorce países hasta el 15 de abril de 1896. Los Juegos de la I Olimpiada excluyeron a las deportistas mujeres.

1909 - Robert Peary

El explorador estadounidense lideró un grupo de 23 personas, entre ellas varios esquimales, con el que llega al Polo Norte y declaró ser la primera expedición en pisar ese extremo del planeta. El logro fue puesto en duda y un análisis de los registros de Peary indicó en 1996 que el explorador había llegado a casi 37 kilómetros de distancia del Polo Norte.

1930 - Marcha de la Sal

Luego de un recorrido de 300 kilómetros, concluyó en la ciudad portuaria de Mumbay, en Bombay, la Marcha de la Sal, una manifestación pacífica liderada por el abogado y activista Mahatma Gandhi para reclamar la independencia de la India del imperio británico.

1943 - El Principito

En la ciudad estadounidense de Nueva York fue publicada la novela corta El principito', obra del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupery, uno de los clásicos de la literatura mundial, traducido a 250 idiomas.

1963 - Nacimiento de Rafael Correa

En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil nació el economista Rafael Vicente Correa Delgado, quien presidió Ecuador a lo largo de diez años, cuatro meses y nueve días, con lo que es el dirigente que más tiempo gobernó a ese país.

1965 - Beach Boys

La banda estadounidense The Beach Boys grabó en los estudios Western de la ciudad de Los Ángeles la canción California girl, clásico que entró al Salón de la Fama del Rock. La canción, escrita por Brian Wilson y Mike Love, fue lanzada en un disco sencillo y luego en el álbum Summer days.

1979 - Julio Grondona

El dirigente deportivo, cofundador de Arsenal Fútbol Club, asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo que desempeñó durante 35 años, hasta su fallecimiento en 2014. Fue también vicepresidente senior de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol.

Julio Grondona.

1986 - River Plate

En el recordado superclásico de "la pelota naranja”, River Plate dio la vuelta olímpica de campeón de Primera División en el estadio La Bombonera luego de derrotar a Boca Juniors por 2-0 con goles del mediocampista ofensivo Norberto “Beto” Alonso, uno de los grandes ídolos “millonarios”.

1987 - Juan Pablo II

Llegó a Buenos Aires el papa Juan Pablo II para su segunda visita a la Argentina, que incluyó un recorrido por diez ciudades en una gira de cinco días y una multitudinaria misa en la porteña avenida 9 de Julio.

1994 - Asesinato de Omar Carrasco

El joven conscripto se había incorporado el 3 de marzo al Grupo de Artillería 161 en Zapala, provincia de Neuquén, pero tres días después desapareció y fue declarado desertor. Su cuerpo apareció semanas más tarde dentro del predio militar, y la autopsia confirmó que había permanecido allí al menos veinte días, evidenciando un brutal episodio de violencia interna. Por el crimen fueron condenados el subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión, y los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez a 10 años cada uno. Si bien varios oficiales fueron procesados por encubrimiento, la causa prescribió. El impacto social y político del caso llevó al entonces presidente Carlos Menem a poner fin al Servicio Militar Obligatorio, vigente desde 1901 y atravesado por reiteradas denuncias de abusos.

2016 - The Rolling Stone

En la prestigiosa galería Saatchi de Londres fue inaugurada la primera exposición sobre la banda, que incluyó 500 objetos distribuidos en nueve espacios temáticos.

2026 - Día Internacional de la Actividad Física

Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud para promover "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas".