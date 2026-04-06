Irán acusa al OIEA de inacción y advierte del riesgo de ataques

La inacción del organismo de control nuclear de la ONU "fomenta la agresión" contra instalaciones nucleares como la central de Bushehr, dijo el lunes el director de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, en una carta dirigida al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Eslami señaló que la única central nuclear en funcionamiento de Irán había sido objeto de cuatro ataques hasta la fecha, siendo el más reciente el ocurrido en sus inmediaciones el 4 de abril, en el que murió un miembro del personal de seguridad y resultaron heridos otros.
Advirtió de que tales ataques podrían provocar la fuga de material radiactivo de un reactor en funcionamiento y tener "consecuencias irreparables" para la población, el medio ambiente y los países vecinos.
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Calificó los ataques de clara violación del derecho internacional y criticó lo que denominó la "falta de acción decisiva" de la agencia, afirmando que las meras expresiones de preocupación eran insuficientes y alentarán nuevos ataques.
(Edición de Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska)