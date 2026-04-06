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Irán acusa al OIEA de inacción y advierte del riesgo de ataques

06 de abril, 2026 | 06.11

La inacción del organismo de control nuclear ‌de la ‌ONU "fomenta la agresión" contra instalaciones nucleares como la central de Bushehr, dijo el lunes el director de Energía Atómica de ​Irán, Mohammad ⁠Eslami, en una carta ‌dirigida al director ⁠general del Organismo ⁠Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Eslami señaló que la única central ⁠nuclear en funcionamiento de ​Irán había sido ‌objeto de cuatro ‌ataques hasta la fecha, ⁠siendo el más reciente el ocurrido en sus inmediaciones el 4 ​de ‌abril, en el que murió un miembro del personal de seguridad y resultaron heridos otros.

Advirtió ⁠de que tales ataques podrían provocar la fuga de material radiactivo de un reactor en funcionamiento y tener "consecuencias irreparables" para la población, el ‌medio ambiente y los países vecinos.

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Calificó los ataques de clara violación del derecho internacional y criticó lo ‌que denominó la "falta de acción decisiva" de la agencia, afirmando ‌que ⁠las meras expresiones de preocupación eran insuficientes ​y alentarán nuevos ataques.

(Edición de Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

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