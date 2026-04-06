¿Hasta cuándo sigue la lluvia? El clima en Santa Fe y Rosario hoy, lunes 6 de abril de 2026

Lluvias en Rosario.

El arranque de la semana no trae alivio para la provincia de Santa Fe, donde las tormentas siguen marcando el pulso del clima. Después de un fin de semana largo atravesado por lluvias, el lunes 6 de abril de 2026 se presenta con nuevas precipitaciones y un escenario todavía inestable.

En Rosario, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) replica esa tendencia: el día comienza con lluvias aisladas y se mantiene con probabilidad de tormentas hacia la tarde, en un contexto donde la humedad y la nubosidad siguen siendo protagonistas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes

De acuerdo al pronóstico del SMN, Rosario tendrá temperaturas entre 16° y 20°, con probabilidades de precipitaciones que oscilan entre el 10% y el 40% a lo largo del día. Si bien no se esperan tormentas tan intensas como las del fin de semana, las lluvias persistirán de forma intermitente.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe capital, las condiciones serán similares, aunque con temperaturas levemente más altas, entre 18° y 22°. Las probabilidades de lluvia también se ubican entre el 10% y el 40%, con mayor presencia durante la mañana y mejoras temporarias hacia la tarde.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima este fin de semana

A diferencia de jornadas anteriores, este lunes muestra una leve tendencia a la mejora, especialmente hacia la noche. Sin embargo, el clima aún no logra estabilizarse por completo y se espera que la nubosidad continúe presente. Este comportamiento responde a la persistencia de aire húmedo en la región, un patrón cada vez más frecuente en otoño.

Si bien el nivel de alerta es menor que el del fin de semana, se recomienda mantener precauciones: evitar zonas anegadas, circular con cuidado y seguir actualizaciones meteorológicas. La combinación de calles húmedas y visibilidad reducida puede generar complicaciones.

Las recomendaciones para el clima del lunes